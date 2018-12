Hanson och Karl XII:s bistra läxor

Gårdagens trehundraårsminne av Karl XII:s död passerade på det beklämmande sätt man kunde vänta. På Dagens Nyheters ledarsida använde Maja Hagerman Karl XII för att leverera en orubbligt förutsägbar artikel om Rudolf Kjellén, nationsmysticism och Sverigedemokraterna, och så gjorde Nordisk Ungdom med flera testosteronstinna unga män allt för att bekräfta hennes verklighetsbild.

Foto: Björn Olsson / TT

Historikern Oskar Sjöström beskrev å sin sida i Svenska Dagbladet hur svenska offentlighetens syn på Karl XII skiftat under åren och ser hopp om ett objektivt betraktande utan nervöst hänsynstagande till Nordisk Ungdoms flaggviftande. Det är bara att instämma. Men Sjöström förbigår helt den snedvridna bild som varit dominerande i decennier, nämligen uppfattningen att Karl XII gillade att föra krig och att detta straffade sig.

I modern tid har Karl XII:s gestalt förvisso kommit att brukas politiskt, men egentligen inte främst av perifera skränfockar. I huvudsak har han begagnats som ideologiskt drivmedel för den svenska socialstatens terapeutiska människosyn.

Enligt officiell svensk konsensusdoktrin är våld alltid fel, även om det handlar om självförsvar. För då har man försummat möjligheten till fredsskapande dialog. I sin extrema form utsträcks detta till att gälla rustning över huvud taget. En sådan sägs bara leda till än mer rustning och fördunklar omdömet. Förnuft och pacifism är enda vägen till fred.

Karl XII:s öde har fått tjäna som historisk legitimitet för den här ideologin. En krigsgalen kung, vars barnsliga törst för militära segrar till slut drog ned hela Sverige i fördärvet. Karl XII har blivit socialstatens mytiskt varnande exempel i en hybris-nemesis-modell. Något alla svenskar skall betrakta som en pacifistisk läxa.

Därav att ”firandet” blir så egenartat. Högerextremister vill inte veta av pacifistiska läxor, de vill snarare veta av motsatsen. Och Maja Hagerman-typer vill att alla skall lära läxorna under subtilt hot om att bli kallade just extremister.

Men bilden är förstås falsk. Karl XII förde endast försvarskrig. Vad som skedde var, att när Sveriges grannar såg att den svenska förmyndarregeringen satte en liten femtonåring som kung, beslöt man att slå sig samman för att erövra och stycka upp landet som en god filé. Rått, hänsynslöst och i enlighet med tidens konvenans – och människonaturen.

På en och samma gång anfölls Sverige av en fullständigt överlägsen allians av Danmark-Norge, Sachsen-Polen och Ryssland. Sett till Sveriges folkmängd var utgången given - trodde alla.

Den riktiga läxan här ges av svenskättlingen Victor Davis Hanson, klassicist och krigshistoriker och en av USA:s intellektuella giganter. Han har betraktat de flesta krig sedan Iliaden och dragit flera slutsatser, varav han återkommer till en som är i högsta grad gällande även för vår tid: Det räcker inte för en stat att vara militärt överlägsen för att undvika krig genom avskräckning (som är det enda sättet), staten i fråga måste också vara trovärdig i sin beslutsamhet. ”Ingenting väcker sådant förakt som en stark stat som tvekar att använda sin styrka” (fritt översatt) och i det läget riskerar onödiga krig att startas, för att stater felbedömer varandra.

Alltför många krig har varit i krass mening onödiga i det att de utlösts av en parts felbedömning av styrkeförhållandena. Hitler visste att västmakterna var militärt överlägsna men ansåg att de var fega och bekväma. Japanerna gjorde samma bedömning. Även Saddam Hussein då han invaderade Kuwait. Att som Barack Obama ställa ultimatum och dra en ”linje i sanden” men utan att sedan agera, är livsfarligt menar Hanson. Det ökar konfliktrisken i hela världen.

Sveriges fiender år 1700 visste att de hade att göra med en farlig krigarnation. Men de förstod inte i vilken hög grad karl XI:e hade trimmat Sveriges krigsorganisation, och de insåg inte hur pass kompetent och beslutsam hans unge son var.

Kanske var den långsiktiga utgången given på samma sätt som under andra världskriget. Speciellt som än fler länder anslöt sig till fiendeskaran. Men hur många av de ursprungliga allierade hade gått in i kriget från början om de vetat att den svenska försvarsförmågan var av det slaget att kriget skulle komma att pågå i tjugo år, och att den svenska landmassan i huvudsak skulle komma att bestå?

Danmark och Sverige var helt utmattade efter det stora Nordiska kriget. Ryssland var inte långt efter. Förödelsen och lidandet i Norden, Polen, Baltikum och Ryssland efter dessa blodsår var av ofantliga mått. Pacifism hade inte varit det ”rätta” svaret. Inte med mindre än att Sverige rätt snabbt hade upphört att existera. Problemet var att Sverige inte var avskräckande nog för att grannländerna skulle göra en korrekt bedömning.

Enligt Hanson är kriget ett slags yttersta jämförelse mellan länder. Men i samma mån som krigsförloppet är överraskande är det ett kvitto på misslyckad avskräckning under fredstid.

I den meningen kan man hävda att Sverige var medskyldigt till kriget. Men det är sannerligen i en annan mening än de tänker sig som idag suckar och småskrattar över den där krigstoken Karl XII. Det blir fler tillfällen till att minnas den envise kungen. Då kanske svensk offentlighet är moget nog att lära den riktiga läxan om hur en stat undviker krig.