Hessen visar vägen?

I vanliga fall hade det varit ett delstatsval bland andra. Nu sammanföll regionvalet i delstaten Hessen, i mellersta Tyskland, med en särskilt intressant tid i tysk politik – under vilken marken har gungat betänkligt under förbundskansler Angela Merkel. Utfallet i valet resulterade under gårdagen i beskedet att Merkel inte ställer upp till omval vid de tyska kristdemokraternas kongress i december.