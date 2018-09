Köernas Kronoberg

Foto: Fredrik Sandberg/TT

Det är inte så att utfallet i regionvalet i Kronoberg var speciellt otydligt. Det styrande rödgröna blocket tappar sex mandat och allianspartierna ökar med fyra mandat. Att Socialdemokraternas spontana reaktion efter valresultatet var att de skulle fortsätta styra regionen är talande, men inte förvånande.

Att Socialdemokraterna i dagens Smålandsposten meddelar att de kastar in handduken, och går i opposition, är en logisk följd av de misslyckade lockropen till småpartierna i alliansen. Alliansen i Region Kronoberg har fortsatt arbeta tillsammans under åren i opposition, och förefaller ha mer samordnad syn på saker och ting än vad partierna nu uppvisar på riksplanet. Att det saknas två mandat till egen majoritet för allianspartiernas del, och att Sverigedemokraterna där med är vågmästare, verkar inte ge Centern och Liberalerna samma ångestproblem som i riksdagen.

Tur är det, för Kronoberg behöver en ny sjukvårdspolitik. Sedan Socialdemokraterna tog över styret av regionen har de samlade köerna ökat med ofattbara femhundrasextio procent (mätt vid förra årsskiftet).

Särskilt anmärkningsvärt är siffrorna inom barn- och ungdomspsykiatrin. Gör vi ett nedslag i juli 2018, som är de senaste tillgängliggjorda siffrorna, är Kronoberg överlägset sämst i landet. Andelen patienter i Kronoberg som inom trettio dagar fått en första bedömning i barn- och ungdomspsykiatrin är nere i endast nio procent. Att jämföra med grannlän som Jönköping där motsvarande siffra är sjuttioen procent, och Kalmar med åttiofem procent. För fyra år sedan, i juli 2014, låg siffran i Kronoberg på sjuttiofem procent. Något har gått väldigt fel.

Denna utveckling har skett trots stora skattehöjningar, och trots att Region Kronobergs årliga utgifter ökat med nästan en miljard kronor. Köstatistiken förefaller närmast fascinerande dålig med tanke på pengarullningen.

När man talar med alliansföreträdare i regionen tillstår de förvisso att en stor del av problemet ligger i personrekryteringsproblem, vilket har varit vad Socialdemokraterna skylt på när de kritiserats för de ökade köerna. Men personalförsörjningsproblem är å andra sidan inget som är unikt för Kronoberg. Inte heller är det ett problem som rimligen kan ha blivit mer än femhundra procent värre de gångna fyra åren.

”Vi vill ha ett tydligare fokus på köfrågan, och vi måste få in personalen i en aktiv dialog när det gäller åtgärder för att komma tillrätta med köerna, vi upplever att det har saknats”, säger Mikael Johansson, som toppade Moderaternas lista i regionvalet, när jag frågar honom om varför Socialdemokraterna misslyckats så kapitalt under mandatperioden. Åtgärder som han särskilt pekar på för att vända utvecklingen är att få in fler aktörer genom vårdval och konkurrensutsättning. Förra gången alliansen styrde, mellan 2006 och 2014, kortades också vissa specifika köer genom att köpa in patientutredningar från externa aktörer, något Johansson gärna ser att man prövar igen.

I grunden måste all politik bedömas utifrån dess effekter. Förhoppningsvis kan denna insikt även få Socialdemokraterna i Kronoberg att politikutveckla under den kommande mandatperioden.