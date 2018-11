Låga hyror inget problem

Foto: Johan Nilsson/TT

REPLIK | Under rubriken ”Hyreschock i Växjö” går ledarskribenten Jacob Sidenvall till angrepp mot, ja, i princip alla som ifrågasätter Växjöbostäders krav på sju procent i hyreshöjning. Även Hyresgästföreningen får sig en släng av sleven. Ledaren är ovanligt spretig och slår åt många håll. Jag vill i denna replik försöka klara ut en del missförstånd och felaktigheter i ledaren.

Årligen förhandlas hyror mellan fastighetsägare och Hyresgästföreningen. Särskilt betydelsefulla är förhandlingarna med de kommunala allmännyttiga bostadsföretagen, då de är de största. I dessa förhandlingar försöker parterna ringa in och komma överens om vilka kostnadsförändringar som kan förväntas under nästa år. Som exempel kan nämnas att både Kalmarhem och Vätterhem i Jönköping yrkat på en hyreshöjning på 2,1 procent för 2019. Detta med hänvisning till förväntade kostnadsökningar på just dessa orter. Detta är vad seriösa allmännyttiga bolag gör; man yrkar på en höjning av hyran för att täcka kostnadsökningar för att äga och förvalta sina fastigheter.

Men tydligen inte i Växjö. I ledaren anför Sidenvall, närmast som motiv för det höga yrkandet, att Växjöbostäders hyror är ”lägre än genomsnittet för kommunala bostadsföretag”. Om det är så, vilket är svårt att med säkerhet säga, vad är problemet med det? Är det inte bra att ett allmännyttigt bolag kan erbjuda låga hyror till de boende i Växjö och ändå vara ett mycket välmående och solitt företag. Jag vågar säga att en mycket stor andel av allmännyttiga bolagsledningar i landet skulle se låga hyror och solid ekonomi som något mycket positivt. Man skulle troligtvis inte se det som ett problem, som ledarskribenten och möjligen också kommunledningen i Växjö verkar göra.

Ledarskribenten verkar vidare ha dålig koll på hur hyresförhandlingarna fungerar. Om Växjöbostäder och Hyresgästföreningen inte kommer överens i årets förhandling, får parterna hänskjuta tvisten. Detta görs inte till Hyresnämnden, för en ”långbänk” som Sidenvall verkar tro, utan till ett partssammansatt organ som kallas Hyresmarknadskommittén (HMK). HMK består av representanter för de allmännyttiga bolagen genom sin organisation SABO och representanter från Hyresgästföreningens Riksförbund. HMK lägger ett förslag till lösning som de tvistande parterna har åtagit sig att respektera. Detta tar endast några veckor i anspråk. Denna tvistlösningsmekanism har funnits sedan 1950-talet och har fungerat mycket väl. Det kan nämnas att samtal nu pågår mellan parterna om att utveckla denna funktion ytterligare. Hyresgästföreningen anser avslutningsvis att det är de kollektiva förhandlingsparterna, som ska hantera förhandlingssystemet och lösa tvister, inte staten.

Björn Johansson, Ordförande Hyresgästföreningen region Sydost

SVAR DIREKT:

Ny version, hyperlänk i versaler: Hyresgästföreningens regionala ordförande Björn Johansson verkar också ha plockat fram sleven. En ledare som dels tog sikte på Socialdemokraterna i Växjös retorik kring Växjöbostäders föreslagna hyreshöjning och dels beskriver dess sammanhang tolkas alltså som ett angrepp på alla dem som är kritiska till höjningsförslaget. Efter en hård inledning tvingas han dock retirera till ord som ”närmast som motiv” och ”möjligen” ”verkar göra”. Vi på ledarsidan sitter nämligen inte och gnuggar händerna när folk får sin hyra höjd: det finns inget egenvärde i det. Passagen som Johansson tar fasta på var ett försök till att förklara situationen i Växjö som haft en påtaglig befolkningsökning samtidigt som hyresnivåerna hållits låga. Är det otänkbart att den situationen nu kommit ikapp Växjöbostäder?

Angående Hyresmarknadskommittén (HMK) får Johansson delvis rätt, förhandlingen mellan Hyresgästföreningen och allmännyttiga hyresvärdar präglas tack vare HMK inte av samma tröstlöshet som den mellan privata värdar och den organisation som Johansson företräder.

I Hyresgästföreningens eget material om förhandling med allmännyttiga fastighetsbolag står dock att läsa att ”Förhandlingen är formellt strandad först när man uttömt förhandlingsordningens alla möjlig-heter, det vill säga även processen i HMK och en efterföljande förhandling. Först då kan man betrakta förhandlingen som strandad och anmäla tvisten till Hyresnämnden eller försöka kommaöverens direkt med hyresgästerna. Fram till dess kommer troligen Hyresnämnden att avvisa ärendet, med motiveringen att förhandlingsordningens möjligheter till förhandling inte är uttömda.” Kanske kan Johansson ha överseende med ledarsidans fokus på Hyresnämnden som sista anhalt för hyresförhandlingar?

Ledarredaktionen