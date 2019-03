Lämna domarna ifred

Har ni tänkt på att man aldrig ser några intervjuer med fotbollsdomare efter en match?

Foto: Andreas Hillergren/TT

I den moderna fotbollen ingår annars att tränarna håller presskonferenser efter matcherna och att spelarna ger intervjuer i den mixade zoonen. Men från domarna hörs ingenting. Lite märkligt med tanke på det stora intresse som ägnas deras bedömningar i efterhand. Straff eller inte? Filmade han? Var det offside? Repriser vevas om och om igen från domarteamet: inga kommentarer.

Anledningen är att fotbollen värnar dömandets integritet. Om domarna skulle behöva stå till svars i media är risken att skulle påverka dömandet. Det yttre trycket på domarteamet skulle öka ytterligare. Förtroendet för sporten undermineras.

Samma tanke ligger bakom den urgamla rättsstatsprincipen att inte kvälja dom. Enligt den ska en domstol endast tala genom domen och i övrigt tiga om det enskilda fallet. Men svenska domstolar har nu börjat ge presskonferenser när dom avkunnats. Domaren som dömt intervjuas om hur domstolen resonerat.

Det är lätt sympatisera med domstolarnas ambition att förbättra kommunikationen med media. Men frågan är om presskonferenser är bästa verktyget. Precis som med fotbollen riskerar det att öka det yttre trycket och påverka dömandet. Eller se ut att göra det.

Särskilt i redan uppmärksammade mål, som det nu pågående mot den så kallade kulturprofilen, finns en risk att domstolar uppfattas som en del i drevens medielogik där den utpekade alltid måste fällas på slutet.

Domstolarna kan ju inte styra det redaktionella utfallet av en presskonferens och frågan är om förtroendet ökar eller minskar av att domarna publiceras med namn och bild i så kallade alternativ media. Enskilda domare kan vara mer eller mindre lockade av uppmärksamheten från media. Blir presskonferenser en del i domarrollen kommer det även vägas in i domarkarriären, vilket ökar trycket ytterligare.

Det svenska experimentet med presskonferenser är förhållandevis nytt och tycks inte ha några motsvarigheter i andra länder. Där är det istället vanligare att domarna avkunnar dom utan möjlighet för media att ställa domstolen till svars. Det är också vanligare med särskilda talespersoner som inte dömt i målet.

Även sociala medier innebär faror för bilden av domstolarnas oberoende och opartiskhet. Där pågår en ständig kamp mellan höger och vänster och like för like kommer preferenser och relationer i dagen. Att skyla sig med friskrivningar om “privata tweets” är knappast tillräckligt när man tweetar med ämbetstitel.

Kanske skulle svenska domare istället låna PR-strategin från juristen som just nu åtnjuter störst förtroende USA. Specialåklagare Robert Mueller, som i drygt 20 månader ansvarat för utredningen om Trumps Rysslandskontakter. Trots ett enormt medieintresse och flera väckta åtal har han ännu inte sagt ett ord till media och går numera under smeknamnet: Mr. No Comment. Enligt tidningen the Hill i Washington åtnjuter även Högsta domstolen i USA högre förtroende än de två andra delarna av staten, kongressen och presidenten. Hemligheten? Att domstolen inte ständigt förekommer i media.