Mittens rike

Varför sörjer tongivande näringslivsföreträdare att det går dåligt för Socialdemokraterna?

Foto: Stina Stjernkvist/TT

En av de mest grundläggande förutsättningarna för ett samhälle är förutsägbarhet. Så länge människor ges möjligheten att beräkna konsekvenserna av handlingar i vardagen kan de flesta härda ut. Historien visar gång på gång att det går att framhärda under förtryck så länge det inte är kaosartat.

Den omvälvande Arabiska våren 2010 anses ha börjat när den tunisiske akademikern Mohammed Bouazizi tände eld på sig själv i protest mot polisens orättfärdiga konfiskering av den grönsaksvagn han var beroende av för sitt uppehälle. Protestvågorna gick höga och spred sig i den arabisktalande världen.

Förutsägbarheten har också varit en viktig faktor för den ekonomiska tillväxten i väst. Från det att lagar om privat ägande och dess skydd formulerades i den tidiga medeltiden har europeiska länder, med vissa allvarliga bakslag, premierat en tillvaro präglad av ökande förutsägbarhet.

I Sverige innebar Socialdemokraternas parlamentariska och reformistiska vägval i början av nittonhundratalet att landet inte kastades in i revolutionens kaos. Det blev också början på en framgångsrik historia av kompromisser mellan arbetsgivare och arbetstagare.

Därför är det inte konstigt att höra företrädare för näringslivet oroa sig över Socialdemokraternas opinionssiffror. I veckan publicerade Dagens Industri en kortare intervju med tongivande företagare som alla uttryckte att utvecklingen är negativ. Två av dem har dessutom på olika sätt tagit ställning för borgerliga partier, så det handlar inte om interna röster.

Förklaringen till detta ligger nog just i förutsägbarheten. En ansvarstagande socialdemokrati förstår värdet av arbetsgivare och har gång på gång visat detta i förhållande till Sveriges större företag. Under den senaste mandatperioden har regeringspartiet istället riktat in sig på mindre företag och sådana som inte är lika stora arbetsgivare. Förändringarna i 3:12-reglerna var från början, innan Miljöpartiet mjukade upp det, en vass udd riktad mot små ägarledda företag.

Näringslivets oro handlar om förändrade förutsättningar, specifikt om en ökad protektionism som kan följa om Sverigedemokraterna får större inflytande. Samtidigt har Socialdemokraterna, förvisso kanske på grund av sämre opinionssiffror, flyttat sig närmare LO inför valet. Där finns också protektionism. Om man lyfter blicken kan man se en trend i Europa där få av de gamla socialdemokratiska partierna är sig lika. Istället har en påtaglig vänsterpopulism tagit dess plats. I Storbritannien har Labour fått ny kraft på denna väg, som dock kantats av skandaler.

Stabilitet är ett viktigt värde och en framtid där det saknas en ansvarstagande part på vänsterkanten är inte lockande. Det vore en förlust om Socialdemokraterna söker sig bort från den politiska mitten.