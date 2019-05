Ovettigt om flyget

Flyget är och förblir ett omtvistat ämne i vår klimatengagerade samtid. Miljöpartiet beslutade nyss att verka för drastiskt höjd flygskatt på såväl inrikesresor som utrikesresor. Partiet efterlyser också andra radikala åtgärder, som starka inskränkningar av och varningstexter i flygreklamen.

Foto: Janerik Henriksson/TT

Frågan är vad man tror sig kunna uppnå genom en så hårdför linje. Vi lever i ett modernt samhälle och en globaliserad värld där flyget är ett oundgängligt transportmedel, i många fall även inom Sveriges gränser.

Människor kommer inte att sluta flyga bara för att det blir något dyrare. Och vad gäller långväga resor finns det om de svenska priserna blir alltför höga flygplatser i vårt nära utland som kan göra tjänst istället för de inhemska. I ett sådant scenario är det mest den svenska flygnäringen som påverkas av Miljöpartiets skärpta politik, inte klimatet.

Det går att rikta flera invändningar mot de föreslagna höjningarna av flygskatten liksom mot själva skatten i sig. Sverige och för den delen Europeiska unionen ligger i framkant beträffande klimatpolitiken och står för en förhållandevis liten andel av de totala utsläppen, en andel som dessutom stadigt blir allt mindre.

Hur rimligt är det egentligen att den som redan gör mycket skall göra ännu mer medan andra gör mycket mindre eller till och med ökar sina utsläpp? Denna moraliska aspekt tappas lätt bort i det svenska offentliga samtalet, tillsammans med det faktum att vad Sveriges riksdag föranstaltar om flyget globalt sett spelar roll endast på marginalen.

Som Kristdemokraternas förstanamn i EU-valet Sara Skyttedal observerat handlar den svenska klimatdiskussionen om att ”att rädda vårt klimatsamvete i stället för att rädda världen”. Hennes ståndpunkt är att EU bör sträva efter att göra flygindustrin grönare, inte minst genom övergång till elektriskt flyg.

Just elflyg är något man satsar på i vårt grannland Norge där alla inrikes flygplan skall vara eldrivna 2040. Detta att kontrastera mot situationen i Sverige där fokus ligger på kostsamma och miljömässigt tvivelaktiga höghastighetståg. Om höghastighetsbanor börjar anläggas nästa år kommer de utsläpp som arbetet medför inte att vara intjänade förrän på 2060-talet. Prislappen beräknas uppgå till svindlande tvåhundratrettio miljarder kronor plus en miljard per år för underhåll.

Sedan en tid tillbaka tenderar den tongivande svenska uppfattningen om flyget vara att vi antingen flyger och förstör planeten eller låter bli och räddar den. Vi är dock inte behjälpta av ett verklighetsfrämmande och svartvitt tänkande kring klimatet och moderniteten. Vår teknologi är här för att stanna; det är omöjligt att vrida klockan tillbaka hur mycket en del miljöpartister än skulle vilja.

Det framstår som väsentligt vettigare att försöka klara ut hur flyget kan göras mer klimatvänligt och hållbart än att hetsa mot flygresor och skambelägga dem som flyger. Det senare angreppssättet kommer inte att ge önskat resultat men väl få enskilda människor att må dåligt – och det helt i onödan.