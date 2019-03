Politik som religion

De tre stora ideologier som föddes under artonhundratalet – konservatismen, liberalismen och socialismen – har inte för inte betecknats som sekulära religioner. Den italienske historikern Emilio Gentile har talat om ”politikens sakralisering”, varmed han avser den utveckling som under de senaste två hundra åren inneburit att politiken tenderat överta religionens existentiella roll. Därmed skall politiska storheter som staten, klassen och partiet ha blivit föremål för religionslika attribut och för kvasireligiös vördnad och förtröstan.

Foto: Gorm , Kallestad

Gentiles teori speglar att människan i grund och botten är en meningssökande och meningsskapande varelse. Historiskt sett har denna sida av hennes väsen kanaliserats i olika trossystem, ursprungligen av mytologisk och religiös art. Under den moderna eran, som kan sägas ha tagit sin början med franska revolutionen, har politik och ideologi alltmer kommit att ersätta religionen som den dominerande trosformen i Västvärlden.

Den amerikanska sajten The Daily Beast publicerade för en tid sedan en uppmärksammad artikel, ”Antiracism, Our Flawed New Religion”, vars författare John McWhorter indirekt konkretiserar och exemplifierar Gentiles resonemang. Den religiöst laddade politik McWhorter identifierar ställer sig avvisande till kritiska frågor och har inslag som svarar mot klassiskt kristna element som prästerskap, trosartiklar och missionsiver. Den uppvisar också föreställningar som för tankarna till syndafallet och domedagen.

Detta fenomen har förstås nått sin högsta potens i Nordamerika. Det maskulinitetens biktbås (!) som University of Regina i Kanada inrättade våren 2017 kan betraktas som en logisk slutpunkt. Samma kvasireligiösa politiska tänkande återfinns även på svensk botten, låt vara i en (ännu) inte lika fullgången tappning. Politiskt korrekta försanthållanden i Sverige, inte minst den allom bekanta företeelsen ”värdegrund”, har tydliga beröringspunkter med den nymornade amerikanska politik-religion McWhorter beskriver.

Det är naturligtvis både önskvärt och nödvändigt att motarbeta inhumana idéer. Däremot är dogmatiska trossatser inte rätt väg att gå. Allt som hör till politiksfären måste vara öppet för kritisk reflektion och diskussion, hur obekvämt det än kan kännas att ställas inför uppfattningar man inte alls håller med om eller att få sina egna åsikter ifrågasatta och avvisade av andra.

I samma stund som vi slår fast obevekliga politiska sanningar och ställer dem bortom rationellt meningsutbyte kastar vi centrala delar av vårt sekulära och frihetliga arv överbord. Dagens politiska intolerans är varken väsensskild från eller bättre än religiös sådan, hur mycket man än på Orwellskt manér predikar ett ”toleransens” evangelium från den kvasireligiösa politikens pulpeter.

Många drömmer om ett samhälle fritt från religion, betydligt färre om ett samhälle fritt från politik. Ingetdera är realistiskt eller rimligt, men man kan i alla fall hoppas på ett samhälle där det mänskliga meningsskapandet tar sig väsentligen nya och mindre doktrinära politiska former.