En av de mest välkända och populära filmskurkar som vår samtid frambringat är onekligen Thanos, den övergripande och slutgiltiga antagonisten i Marvels tjugotvå filmer starka cinematiska universum. Thanos målsättning, som han också tillfälligtvis lyckas förverkliga, är att utplåna hälften av allt liv i universum eftersom resurserna är ändliga och inte räcker till för alla. Balans är kärnan i detta folkmordscredo.

Thanos synsätt är tydligtvis inspirerat av ytterlighetsriktningar inom ekologismen. Här bör nämnas den finske miljöaktivisten och djupekologen Pentti Linkola, som vill se en omfattande befolkningsminskning och reglera den mänskliga fortplantningen. Liksom Thanos anser Linkola överbefolkning vara det stora problemet. I Linkolas bok Can Life Prevail? heter det att ”huvudorsaken till världens överhängande kollaps […] är den mänskliga populationens enorma tillväxt: den mänskliga syndafloden. Livets värsta fiende är för mycket liv: det mänskliga livets överflöd”.

En annan föregångare till Thanos i den verkliga världen är den amerikanske biologen Paul R. Ehrlich, som i slutet av 1960-talet varnade för att massvält var nära förestående. Hundratals miljoner människor skulle gå under till följd av att de knappa resurserna inte svarade mot den ökade globala befolkningen. Så blev det nu inte, vilket kan vara värt att komma ihåg när nya domedagsprofeter tävlar om att förutspå världens snara undergång.

Liknande föreställningar om balans och överbefolkning återfinns inom idag verksamma organisationer som the Church of Euthanasia, vilken enligt en av grundarna sannolikt representerar världens enda antimänskliga religion. Ännu mer extrem, och väsentligt radikalare än Thanos, är den rörelse som går under namnet The Voluntary Human Extinction Movement, VHEMT, vars målsättning är att mänskligheten skall sluta existera genom att barnafödandet upphör.

Farhågorna om överbefolkning rymmer ekon av ekonomen Thomas Malthus (1766–1834) pessimistiska uppfattning om relationen mellan resurser och befolkningstillväxt, liksom av ett balanstänkande som går tillbaka på antiken. Det finns ännu ett historiskt spår i form av en negativ syn på det egna släktet som har minst lika djupa rötter som balanstänkandet. Denna mänskliga självuppfattning har genom tiderna tagit sig åtskilliga former och yttrat sig i många olika sammanhang. I den moderna eran har den ofta fått sekulära förtecken, som inom miljörörelsens avarter.

Thanos kan följaktligen sägas vara det senaste betydande uttrycket för en människofientlighet med gamla anor. Tack och lov har den sortens förhållningssätt sällan fått något nämnvärt genomslag. Inte ens i klimatångestens tidsålder sluter fler än ett försvinnande fåtal upp bakom Linkolas och VHEMT:s idéer. Och Thanos ambition att förinta hälften av allt liv i kosmos kom ytterst på skam, något som ter sig trösterikt inte minst med tanke på Marvels intima koppling till tidsandan.