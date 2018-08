(S)edelpressen i Växjö

Foto: Lennart Ernstsson/Smålandsposten

Ett nytt kommunhus samt placering av en simhall. Det förefaller i vart fall vara frågorna som lokalpolitikerna i Växjö själva bråkar om med mest passion. Men visst finns det andra skillnader som tål att påtalas. Såväl nationellt som i Växjö möter Socialdemokraterna ett av världens mest beskattade folk med löften om högre skatter. Det är inte första gången, och troligen inte sista. Vad kan förmå Socialdemokraterna att tänka nytt?

Det var tidigare i somras som Socialdemokraterna i Växjö och kommunalrådet i opposition Malin Lauber kallade till presskonferens med den optimistiska nyheten att de kommit fram till att skatten måste höjas. Detta motiverades med behov av framtidsinvesteringar.

Inte bara beskedet utan även retoriken är således den samma som från partiledningen i Stockholm. Den rödgröna regeringen har under mandatperioden drivit igenom skattehöjningar på över sextio miljarder kronor. Trots löften om motsatsen har det slagit mot hushållens ekonomi. En genomsnittlig barnfamilj, med medelinkomster, har som en följd av regerings skattehöjningar fått drygt tiotusen kronor mindre att röra sig med varje år. Något vi skrev om 24/8.

Men till skillnad från staten så har kommunerna bara ett skatteverktyg, nämligen kommunalskatten. Det försvårar för de lokala socialdemokraterna att göra vad partiet just nu gör nationellt; sprida ut dimridåer om att bara ”de rika” skulle drabbas. Kommunalskatten är nämligen platt. Det innebär att den äter lika stor andel av ett affärsbiträdes eller undersköterskas lön som av en bankdirektörs. Även ifall en skattehöjning på trettioåtta öre per intjänad hundralapp, som är det Socialdemokraterna i Växjö föreslår, inte förefaller som speciellt mycket pengar, är det ändå inte obetydande summor för ett vanliga hushåll. För en genomsnittlig löntagare kan det handla om i storleksordningen 1500 kronor per år.

Det är heller inte så att Växjö har en låg skattesats och därför måste höja skatten. Växjö har tvärtom högre kommunalskatt än en genomsnittlig kommun, och högre skatt än många jämförbara kommuner. Socialdemokratiskt styrda Kristianstad, som i många sammanhang används som en så kallad jämförelsekommun till Växjö, har exempelvis redan nu lägre skatt än Växjö. Detta utan några aviserade planer på skattehöjningar.

Problemet är egentligen inte hur stor eller liten den föreslagna skattehöjningen är. Problemet är skattehöjningar som universallösningar. Det kanske botar symptomen på kort sikt, men på lång sikt löser en skattehöjning inte de bakomliggande problemen. Men det är klart det är bekvämare att skicka notan till medborgarna än att ta tag i strukturproblem och rensa bland utgifterna.

I en studie av Svenskt Näringsliv från slutet av förra året studerades effektiviseringspotentialen i Växjö kommuns välfärdsverksamhet. Om kostnaderna i Växjö skulle motsvara genomsnittsnivån för de kommuner med bäst välfärd till lägst kostnad skulle det frigöra trehundrafemtio miljoner kronor. Det är mer än fyra gånger så mycket som vad den skattehöjning socialdemokraterna kräver skulle inbringa.

Orealistiskt? Inte om målsättningen är att leverera lika mycket välfärd för pengarna som de kommuner som lyckas bäst gör. Och varför skulle målsättningen för Växjö vara något annat än att vara bäst?

Istället för att ta ansvar för välfärden vill Socialdemokraterna i Växjö nalla ur lönekuvertet hos din lokala snabbköpskassörska.