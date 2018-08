Skattechock utan nytta

Foto: Fredrik Sandberg/TT

I en intervju på torsdagsmorgonen klargjorde finansminister Magdalena Andersson att Socialdemokraterna går till val på att höja skatterna för kapitalägare och banker med fem miljarder kronor. Beskedet tydliggör att Socialdemokraterna vill fortsätta på den inslagna vägen och stegvis höja skattetrycket för vad som redan är ett av världens mest beskattade folk. Vad väljaren nu behöver fråga sig är om dessa ständigt nya skattehöjningar gett några positiva avtryck. Och om det är rimligt att förmoda att nya skattehöjningar kommer göra det.

Den gångna mandatperioden har skatterna höjts med mer än sextio miljarder kronor och statens utgifter har ökat med hundra miljarder. Samtidigt noteras att statens sparande i högkonjunktur är det lägsta sedan sjuttiotalet och att både Finanspolitiska rådet och Konjunkturinstitutet har kritiserat regeringen för att frångå överskottsmålet.

Det brukar sägas att svenskarna accepterar skattehöjningar om dessa ger utdelning i faktiska kvalitetsökningar i välfärd och trygghet. Men någon valuta för de stigande skattekostnaderna är svårt att notera. Polistätheten är den lägsta på över tio år och vårdköerna har under mandatperioden inte bara stigit utan fördubblats. Andelen grundskoleelever med behörighet till gymnasiet fortsätter minska och jobbklyftan mellan inrikes och utrikes födda har vidgats.

Regeringen försöker ge sken av att skattehöjningarna inte slår mot vanliga människor utan bara drabbar de rika. Men det stämmer inte. Skattebetalarnas förening har visat att en vanlig barnfamilj med genomsnittliga inkomster årligen fått över tiotusen kronor mindre kvar i plånboken som en följd av socialdemokraternas skattehöjningar. Höjd bensinskatt, ökad beskattning på el och sämre uppräkning av brytpunkten är de största posterna.

Bensinskatten är värd att lyfta fram inte bara för att den är en källa till stigande bekymmer för hushållen. Det är också ett solklart löftesbrott. I förra valrörelsen lovade nämligen Socialdemokraterna väljarna att bensinskatten inte skulle höjas eftersom den redan var så hög. Men skatten har höjts tre gånger under mandatperioden och regeringen har indexerat den så skatten höjs utan att riksdagen behöver fatta beslut om det. Någon säger kanske att det är nödvändigt för den gröna omställningen. Men hur det än är med den saken har hushållen inte kompenserats och det slår särskilt mot hushåll utanför storstäderna. Tvärtom är det bara en i raden av höjda skatter som slår mot vanliga inkomsttagare som sjuksköterskor och poliser.

I ett berömt anförande vid slutdebatten under det amerikanska presidentvalet 1980 så frågade Ronald Reagan, som då utmanade den sittande presidenten Jimmy Carter, väljarna om de var ”better off now than four years ago?”. Kombinationen av omfattande skattehöjningar och en offentlig sektor som i allt stigande grad misslyckas hantera sina kärnuppdrag borde föranleda svenska väljare att i den pågående valrörelsen ställa sig samma fråga.

En fråga som fällde Carter 1980, och som borde fälla Löfven 2018.