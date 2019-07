Skjut ned drönarna!

I det tysta pågår en teknologisk kapprustning mellan myndigheter och kriminella. Brottslingar använder sig alltmer av drönare – obemannade luftfarkoster – i sin verksamhet, både för att sälja narkotika och för att övervaka polisen. Det senaste exemplet kommer från Växjö där drönare, som Smålandsposten rapporterade i helgen, smugglat in knark på den rättspsykiatriska regionkliniken.

Foto: Henrik Holmberg / TT

Rättspsykiatrins säkerhetschef David Wirdelöv uppger att personalen ”sett att man har tagit sig in med drönare in i kliniken” vid sidan av att kasta föremål över murarna. Detta är förstås allvarligt, givet att en mängd högriskpatienter huserar där och att en del patienter har kopplingar till brottsnätverk som ägnar sig åt såväl narkotika som vapen. Kliniken är inte för inte ett skyddsobjekt och ett område med flygförbud. Likafullt har alltså kriminella element lyckats tränga sig in med drönare.

Wirdelöv tillstår öppet att motståndarsidan har övertaget: ”Vi är alltid ett steg efter, men vi blir lite mindre efter när vi kan identifiera vad som smugglas in i kliniken”. Vad han avser är att Rättspsyk i Växjö inom kort kommer att lansera sina egna drönare för att mer effektivt kunna svara på hoten utifrån. Drönare sätts således in mot andra drönare, vilket innebär att kraftmätningen mellan rättspsykiatrin och brottslingarna går in i nästa fas.

Utvecklingen på Sigfridsområdet är dessvärre inte unik. Under våren gav SVT Nyheter Väst vid handen att kriminella gäng begagnade sig av drönare för att bevaka polisen i Göteborgs förorter. Det hette då att sådana incidenter förekom ofta och försvårade brottsbekämpningen. För att citera en av poliserna: ”Vi kan inte bedriva det arbete som vi behöver. De [kriminella] tar över gatan mer och mer. Jag tror att vi måste hitta sätt att komma åt dem på. Kanske inte genom att ta drönarna, men vi måste angripa de här gängen hårt, vilket vi inte har resurser till i dag”.

Nya metoder och mer resurser för att bemöta gängkriminaliteten, som är intimt förknippad med samtidens skjutningar och sprängningar, är helt klart av nöden. Den springande punkten i detta sammanhang är dock drönarna, som flagrant bryter mot luftfartsreglerna. Drönarflygning får nämligen ”inte ske på sådant avstånd eller på sådant sätt att det kan störa en pågående räddningsinsats”, för att tala med Transportstyrelsens hemsida.

Problemet är att det saknas verktyg för att hantera överträdelserna mot regelverket. Det rimliga vore att polisen och rättspsykiatrins säkerhetspersonal förstörde drönarna som spionerar på deras arbete respektive inkräktar på flygförbudszonen, åtminstone fram till dess ett verksamt antidrönarsystem finns att tillgå. Regeringen har visserligen föreslagit att nedskjutning av drönare vid skyddsobjekt skall tillåtas, men även polisen skulle behöva få denna befogenhet. Speciellt i en situation när ett antal svenska orter präglas av en gängbrottslighet som det är angeläget att bringa under kontroll.

Att kriminella på teknologisk väg ligger steget före myndigheterna är inte till någon hjälp härvidlag. Det gäller nu att skyndsamt hämta in deras försprång så att inte kampen mot gängbrottsligheten blir ännu mer lidande.