Snart slut på bubbelskum

Ingen ny regering förrän kanske sådär i december, sade Jan Björklund till journalisterna efter sitt samtal med talmannen. Tänker han verkligen dribbla och trixa så pass länge, kan man undra? Och Annie Lööf hann sin vana trogen visa upp sina jongleringskonster med verkligheten efter samma träff. Dessa var imponerande.

Först har Lööf en – omotiverad – utläggning om hur viktigt det är att börja tänka i termer av alternativ till en Alliansregering, underförstått eftersom en sådan nog inte kommer att bli av. En sådan handlar om Socialdemokraterna plus ”en eller flera Allianspartier”. Därefter – sekunder därefter – backar hon från sådana resonemang och förklarar att all prioritering minsann handlar om just en Alliansregering. Budskapet är plötsligt direkt motstridigt: ”För Centern kommer det inte att finnas på bordet att Centern bryter sig loss från Alliansen för att sitta i en S-regering, utan vi vill hålla ihop Alliansen”.

Struntar man för lappkastet och ser till hennes under dagarna uttryckta uppfattningar i sak, är ett första alternativ för Annie Lööf en omvänd decemberöverenskommelse, en alliansregering som regerar med Socialdemokraternas undergivna stöd. Det andra är en blocköverskridande regering med Socialdemokraterna och några allianspartier men där Löfven avstått statsministerposten. Både Lööfs första och andra alternativ är alltså fantasifoster. Hur ser tredjehandsalternativet ut, kan man undra? Att Centern allena välsignar oss med en minoritetsregering?

Och samtidigt tävlar Björklund med Lööf om hur djupt skyttegravarna mot Sverigedemokraterna kan grävas och hur långt den röda mattan av välvilja kan vecklas ut mot Socialdemokraterna.

Nu har dock talmannen Andreas Norlén på ett förtroendeingivande sätt skingrat spekulationsdimmorna och ritat upp startfält och bana. Norléns uppfattning att det inte är talmannens sak att räkna sannolikhetslära för den kommande budgetomröstningen är förnuftig. Det är rimligt att en sådan sak ankommer på statsministerpretendenten.

Att det är Ulf Kristersson som i ett första läge får detta uppdrag är också i enlighet med rim och reson. Även Stefan Löfven har uttryckt bifall både för detta och för principen att Kristersson har att bedöma budgetstödet. Det är välkomna besked. Det betyder att riksdagens huvudaktörer är ense om formerna för denna ömtåliga process. Några andra avvikande meningar kring detta har heller inte gett sig till känna. Svensk parlamentarism inleder ett påstått kaotiskt skeende med soliditeten i behåll.

Både Björklund och Lööf har varit tydliga med åtminstone en sak, och det är att just Ulf Kristersson bör få talmannens uppdrag att samla ett regeringsalternativ. Men de nämnde inte ett av de starkaste argumenten för detta, nämligen att såväl Liberalerna som Centern nu, till slut, efter månader, ja år, av bubbelskum blir tvungna att faktiskt visa korten för svenska folket.