Sol och vår-el

Är solpaneler en investering eller en livsstil? Frågan hänger i luften.

Tjugotvåtusen ansökningar om ekonomiskt stöd för solpaneler ligger i kö hos länsstyrelserna. I Östergötland har man fått gå från en till sju handläggare för att hantera ärendena. Förhoppningen hos de som skickat in ansökningarna är att det offentliga skall stå för tjugo procent av totalkostnaden för installationen av solpaneler på deras villor. Tidigare i höstas sköt regeringen till ytterligare pengar till systemet, som skall kosta 1,2 miljarder under 2019, hittills har hälften betalats ut till hushåll som gjort satsningen. Nästa år kommer stödet omfatta åttahundra miljoner kronor. Det är dock oklart vad för slags investering solpaneler är. Är det något som är tänkt att ge avkastning för hushållen? Är det en livsstil? Är det kanske en miljösatsning? Svaret är inte sällan en oaptitlig sörja av dessa tre.

Teknikskiften är spännande tider. Plötsligt uppstår en möjlighet och entreprenörer, early adopters och investeringscoacher lever upp. Mitt i allt står influencers och hoppas bidra till till att fenomenet blir febrigt viral. Och, sist men inte minst, svenska myndigheter.

Energimyndigheten har lagt imponerande resurser på att ta fram och presentera information om solpanelinstallation för hushållen. Viktigast är solelkalkylen, ett verktyg där man kan överblicka om det är något man själv borde satsa på. Genom att dra i olika parametrar förändras kalkylen över hur lång tid det tar att betala av solpanelerna.

Och det är många parametrar. Flera av dem dessutom beroende av politiska beslut. Till exempel skattereduktionen på den el man bidrar med till nätet. Den är förinställd på tio år, men klickar man på informationen om den står det ”Hur länge skattereduktionen kommer att finnas är oklart. Antagandet påverkar kalkylen mycket”. Regeringen införde 2017 en skatt på solel från större producenter som kraftigt sänkte intresset för solelinvesteringar bland företag med stora fastighetsbestånd. Den skatten är nu sänkt men kan höjas igen. Även ren el kommer att behöva bidra till statskassan efter en första smekmånad.

Andra parametrar som elpris och ersättning för den el man genererar med solpanelerna kan och lär också förändras. Det är ett system med många oklarheter som knappast kan kallas ekonomisk investering. Man får vrida mycket på siffrorna för att avskrivningstiden skall bli aptitlig.

Istället får man se regeringens satsning som en uppmuntran till att köpa in sig i en viss livsstil. Det är mycket pengar som satsas från myndigheter för att informera men också uppmuntra människor till att ta kännbara ekonomiska risker som man räknar med skall betala sig ungefär samtidigt som solpanelerna beräknas vara uttjänta. Men Miljöpartiet vill lägga sig i människors livsstil, det är själva kärnan i partiets lära: att människor måste ändra sig för klimatets skull. Att enskilda förvaltar sina pengar på ett klokt sätt är av underordnad betydelse i det sammanhanget.

Man är mitt uppe i att komma på hur solel passar in i svensk elförsörjning och i klimatarbetet. Det är säkert tillfredställande och spännande att vara en del av den utvecklingen. Men känslan av att solpanelerna när all kommer kring inte är så mycket mer än konsumtionsvaror riktade att fånga den tekniktroende delen av klimatrörelsen är svår att skaka av sig. Med den i bakhuvudet blir det lite märkligt att se Energimyndigheten bland entreprenörerna, påverkarna och börsfolket som bedyrar att man har mycket att vinna på att ge sig in i livet som solfarmare.