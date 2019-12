Spotify har rätt om svälten

Streamingtjänsten Spotify har rätt om svältkatastroferna i Etiopien under 1980-talet. De orsakades inte av torka utan av korruption och politiska beslut.

I samband med hungerkatastrofen i Etiopien samlade den irländske artisten Bob Geldolf den brittiska musikeliten till ”Band aid” som bland annat spelade in den fortfarande ofta spelade låten ”Do they know its christmas?”

Foto: Henrik Montgomery/TT

Engagemanget bidrag till att uppmärksamma svältens offer. Artisternas välgörenhet fick fler att dra sitt ekonomiska strå till stacken. Men arrangemanget befäste också bilden av att hungersnöden berodde på torka, som att det var en naturkatastrof som drabbat befolkningen.

På streamingtjänsten Spotifys faktatjänst ges nu en mer korrekt bild av svältens orsaker. ””De två svältkatastroferna i Etiopien på 1980-talet orsakades främst av landets korrupta styre”, upplyses läsaren.

Det är naturligtvis inga nya uppgifter. Etiopien var djupt korrumperad. Den totalitära regimen rustade upp militären och slog ned uppror. Jordbruket var eftersatt, inte minst på grund av frånvaron av tydliga äganderätter.

Har någon historisk svältkatastrof orsakats av torka? Sannolikt inte. Nobelpristagaren till Nobels minne, Amartya Sen, visade i sin banbrytande forskning att någon hungersnöd aldrig inträffat i en demokrati. I ett folkstyre har den politiska ledningen inte råd att negligera stora utsatta grupper. Ledningen blir helt enkelt inte återvald. Lägg därtill att en fri press som är en grundpelare i en demokrati också uppmärksammar stora samhällsproblem och därmed vaccinerar samhället mot hungersnöd.

På 1980-talets sågs således torka och väder som förklaringar till svält. I dag omtalas klimatet som orsak till framtida krig och konflikter inom och mellan stater. Det är exempelvis vanligt att dra ett rakt streck mellan torka, klimatflyktingar och inbördeskriget i Syrien. Men också detta bortser från politiska strukturer och beslut. Regimens juridiska och moraliska skuld och ansvar för blodbaden, de etniska rensningarna och användandet av massförstörelsevapen förminskas rejält när ”klimatet” blir förklaringsmodellen. Vattenbristen i delar av Syrien var också ett resultat av politiska beslut där vissa regioner gynnades, medan för regimen misshagliga minoriteter missgynnades.

Ta klimatkrisen på allvar! Men försvara inte Assad eller IS-krigarna eller några andra av vår tids bödlar med klimatfaktorn.

Förståelsen av torkan som orsak till svält under 1980-talet försvagade demokratikraven på auktoritära enpartidiktaturer i Afrika. Och demokrati är inte bara ett hinder mot svältkatastrofer utan också mot krig. Två demokratier har nämligen aldrig gått i krig med varandra.

Visst, demokratibegreppet kan diskuteras. Begreppet krig är också diffust, inte minst när hybridkrig och irreguljär krigföring är nya inslag i det som kallas krigskonsten. Och möjligen beror demokratifreden också på annat, som ekonomiskt välstånd. Hur som helst. Det är institutionerna som ska betonas. Demokratin, rättsstaten och statusen för de mänskliga rättigheterna.

Band aid fick för övrigt annan kritik, Formuleringen, ”vet de om att det är jul?”, skrevs uppenbart omedvetet om att Etiopien är ett av de allra tidigaste kristnade områdena, även om landet också har en stor muslimsk befolkning. Okunskapen om kyrkorna utanför Europa har också lämnat dem i sticket när kristna minoriteter utsatts för förföljelse och övergrepp.

”Band aid bidrog till att förvärra svältkatastroferna,” skriver Spotify.

I det konstaterandet ligger en uppmaning till vår tid att inte bortförklara förföljelser, terrordåd och etnisk rensning med externa faktorer som förminskar politiskt och mänskligt ansvar.