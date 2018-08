Strid som måste vinnas

Polishus är himla dyrt att bygga och polismakten har redan nu alldeles för lite resurser. Så hur vet man att det är värt att lägga pengar på ett polishus i ett visst område? I Rinkeby kom svaret i går natt: När maskerade gangsters i området attackerar själva bygget av ett sådant polishus.

Foto: Jonathan Näckstrand / TT

Ja, och en ganska hård attack dessutom. Först rammade man byggplatsens avspärrning (en grind) med en bil, sedan satte man bilen i brand och kastade sten och så kallade bangers, grova knallskott, på de väktare som fanns på plats. Sedan avslutade man med att sätta bilen i brand. Eftersom man lagt bangers även i bilen blev släckningsarbetet försvårat.

Rinkeby är ett av Stockholms ”klassiska” problemförorter. En av de där som varit ett problem ända sedan det byggdes och som man idag inte får kalla no go-zon. Att man beslutat att placera ett polishus just där är alldeles utmärkt. Det är alltså frågan om just ett polishus och inte ett ibland-öppet kontor. Det är till och med rätt stort, det kommer att omfatta 11.703 kvadratmeter när det är klart. Det är med andra ord precis den sorts maktdemonstration som statsmakten och våldsmonopolet behöver göra.

Vad som nu utspelas i Rinkeby är en maktkamp mellan stat och kriminalitet som i ett mikrokosmos speglar hela Sveriges belägenhet. Gangstergängen i Rinkeby ser sig så starka att de faktiskt tar sig för att försöka hindra bygget. Vad som sker i den här processen fram till att huset är klart är därför av riksintresse. Polishuset är märkbart dyrt: det handlar om 747 miljoner kronor bland annat för att dygnet-runt bevakning måste inkluderas. Men det kan inte finnas någon annan möjlig utgång i striden än att Polishuset byggs klart och används som det skall. Annars har vi anledning att vara riktigt oroade i Sverige.