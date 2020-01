Unga byte i statusjakten

Rån mot barn har ökat markant i statusjaktens kölvatten.

När Brottsförebyggande rådet (BRÅ) sammanfattar 2019 är det rånen mot barn som sticker ut. De anmälda fallen ökade med trettioen procent. Det är hjärtskärande och måste sättas i ett sammanhang.

Foto: JESSICA GOW / TT

För i det statistikpaket som presenterades igår framträder ett mönster. Bedrägerier, fickstölder och bostadsinbrott minskade märkbart förra året samtidigt som rån och rån mot barn ökade kraftigt. Även anmälda våldtäkter ökade.

Vi har blivit ganska bra på att skydda oss. Polisen har, säkert hjälpt försäljningen av dyr hemmaövervakning och tullens åtgärder för att stoppa stöldgods från att lämna landet, lyckats vända inbrottstrenden. Våra äldre, som följer rapporteringen kring bedrägerimetoder noga, verkar ha blivit luttrade. Även på det området har polisen och politiken gjort insatser för att minska utsattheten. De som rör sig på stadens gator har fått lära sig att hålla plånbok och telefon i fickor innanför jackan och att inte ge ledtrådar om var de kan finnas.

Men framför allt har kontantanvändningen minskat. Det finns idag väldigt lite att hämta för den som rånar restauranger och stjäl plånböcker. För den som kan få till en längre stund i ensamhet med sitt offer finns desto mer. Rubriker om barn som förnedras och torteras av rånare är inte längre tagna ur fantasin. För barnen måste man fortfarande släppa ifrån sig under dagarna. Viljan att passa in innebär också att många unga har, eller eftertraktar, kläder med större uppfattat värde. Framför allt bär nästan alla unga med sig information via sin telefon. Rån och utpressning av barn har blivit ett sätt att ta sig in i villafamiljernas i övrigt ganska skyddade tillvaro.

I polisregion Syd, där Kronoberg ingår, har polisen, enligt rikspolischef Anders Thornberg, koll på åttio barn mellan åtta och fjorton års ålder som begått personrån och som kan antas ha kontakt med en tyngre kriminell miljö. Det är också en viktig del av bilden. För vissa barn ter sig idag den gängkriminella miljön som en framtidsmöjlighet. Lärare och socialtjänst behöver vara säkra på att insatser riktade till dessa barn leder till förändring.

Barn behöver trygghet för att kunna växa och lära sig saker i skolan. Både de som rånar och de som blir rånade hindras från detta. Om rånen fortsätter att öka kommer det att vara något som sätter en prägel på den generation som skall bära upp samhället om tio till tjugo år. Hur påverkas samhället av att många har sådana erfarenheter?

Kanske sätter det inte så djupa spår. Det är sällan någon komplex situation som ligger bakom att någon begår brott. Dock är känslan av maktlöshet och oförrätt något som tar tid att bearbeta och som tveklöst formar unga brottsoffer.

Aldrig tidigare har det varit så lätt att hitta och se andras välstånd. Sociala medier innebär att allt går att jämföra och att statusjakten aldrig blåses av. Det innebär en dubbel otrygghet, både för den som saknar det senaste, men också för den som har det alla vill ha. Hur monterar man ned en sådan hets?