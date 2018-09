Uppvärdera vägtransporter

Förra året utfördes åttiofem procent av såväl godstransporter som persontransporter med vägtrafik. Ändå förs en politik som utgår från en verklighet som ser helt annorlunda ut. Nästa regering, oaktat politisk färg, behöver tänka om vad gäller infrastruktur- och transportpolitiken.

Transporter är samhällets sociala och ekonomiska livsnerv. Det som möjliggör att en småföretagare i Åseda kan leverera sina varor till Växjö eller Stockholm, det som gör att farmor kan hälsa på barnbarnen, det som gör att timmer kan transporteras till sågverk och det som gör att vardagslivet för de allra flesta av oss går runt.

Allt detta sker alltså i åttiofem fall av hundra med bil eller lastbil. Med andra ord: utan bilen och lastbilen stannar Sverige. Klyschigt, måhända, men sant. Huvudfrågan som transportpolitiken bör utgå ifrån, om den skall vara inriktad på att stärka ekonomin och medborgarnas personliga friheter, är således hur vi skapar goda förutsättningar för vägtransporter.

Tyvärr verkar höga vederbörande ha kommit till en annan slutsats. I statens plan för framtida infrastrukturinvesteringar är vägarna bortprioriterade. Enbart tjugofem procent av de framtida investeringarna öronmärks för våra vägar.

Ännu märkligare blir detta när man beaktar infrastrukturkostnaderna i relation till inkomsterna från respektive transportslag. Statens inkomster för järnvägssystemet består av banavgifterna, som uppgår till två miljarder kronor per år. Samtidig kostar järnvägen trettiofem miljarder kronor per år. Det kan man tycka vad man vill om, men jämförelsen med vägtrafiken är slående: via bil- och bränsleskatter får staten in åttiofem miljarder kronor årligen, samtidigt som vägsystemet bara kostar fyrtiofem miljarder. Skulle det utopistiska projektet om snabbtåg läggas in i denna kalkyl skulle skevheten naturligtvis bli ännu större.

Därutöver har de kringliggande stödfunktionerna som behövs för en fungerande vägtrafik stegvist monterats ned. Förutsättningarna för bensinstationer i glesbygd har försämrats. Och antalet trafikpoliser har minskat radikalt.

Det finns heller inget transportslag där kostnaderna för enskilda människor och företag stigit så dramatiskt som för vägtransporter. De problem som sägs adresseras genom denna politik minskar kraftigt. Vägtrafikens menliga inverkan på luftkvalitén har minskat med varje generation nya bilar, och problemet upphör helt när vi inom en framtid - som är mindre avlägsen än vad många tror - övergår till eldrivna bilar och lastbilar. Vad gäller klimatfrågan så löses den genom energieffektivisering, biodrivmedel och den kommande breda elektrifieringen av fordonsflottan.

Bortprioriteringen av väginfrastrukturen och trafikpolisen likväl som den ständigt ökade regel- och skattekostnaden för vägtransporter är ett självskadebeteende utan uppsida. Det slår mot enskilda människors frihet, det slår mot svensk konkurrenskraft och det slår inte minst mot landsbygdens förutsättningar. Att Sverige har en kronobergare som infrastrukturminister som talar om vägarnas betydelse för landsbygden är inte vatten värt om inte politiken avspeglar denna insikt.