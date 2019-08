Vänstern vågar inte Guiliani

I senaste numret av Dagens Samhälle trampar tidskriften Quilettes europaredaktör Paulina Neuding helt rätt i nyhetsflödet då hon resonerar kring brottsbekämpning. Neuding pekar på den framgångsrika så kallade New York-modellen som innebär att polisen beivrar precis alla brott, även de mycket små.

Foto: Chris Greenberg

Det var den republikanske borgmästaren Rudy Guiliani som i början på nittiotalet tog i med hårdhandskarna med den nya strategin. Och den svårt brottsbelastade staden blev succesivt säkrare och säkrare. Men i dag går kurvorna åter åt fel håll. Det nuvarande liberala styret vill inte verka alltför höger. Samma sak med det alltmer slumifierade San Fransisco, noterar Neuding.

”Det handlar inte om resurser utan om ideologi”, konkluderar hon helt riktigt. Men hennes poäng har en ytterligare viktig dimension. Ideologier är inte bara för utan även emot.

Guiliani blev allt annat än tackad under sin tid som borgmästare. Han fick tvärtom utstå spott och spe inte trots att han bekämpade brottsligheten utan just därför. New York Times – grovt sett en ideologisk motsvarighet till Dagens Nyheter – beskyllde oupphörligen Guiliani för att vara rasist, tyrann och otäck högertyp. Stadens vänsterliberala elit var inte alls med på noterna. Först när brottsligheten hade minskat så mycket att frågan mist sin laddning avtog förkastelsedomarna.

Idag kallar ingen Guiliani rasist. Men den samhällssyn som eldade hans kritiker är än mer dominerande idag än då. Den amerikanska vänstern har radikaliserats. Och vad värre är, de exporterar sina idéer till Europa och Sverige.

Förställningen om brottslingar som viljelösa offer för ”samhället” är europeisk, men viljan att klassificera människor utifrån ”vithet” och att förutsätta strukturell rasism överallt är lika amerikansk som McDonalds. När vänstern anklagar svenska poliser eller väktare för att ”rasprofilera” då dessa kontrollerar någon med invandrarbakgrund, handlar det om en tankebild som är direktimporterad från amerikanska universitet.

Mot bakgrund av det stora mansöverskott av unga män från icke-europeiska länder som Sverige härbärgerar är det få som med handen på hjärtat tror att framtidens fängelser kommer vara annat än etniskt kantrade. Med den ideologiska ilskan hos dagens vänster är det svårt att se hur en effektiv brottsbekämpning inte kommer att vara politiskt kontroversiell.

Natten till onsdag dödades ännu en kvinna efter skottlossning. Flera har med rätta kritiserat ministrars emotionella twittrande när det är så uppenbart att det är polisiära resurser som behövs i stället för demonstrativ upprördhet. Men sanningen är att regeringen har trasslat in sig.

I går hade vänstern sextiotalets ”toleranta” kriminalpolitiska arv att släpa på. Idag har man lagt till en amerikansk rasismdoktrin. Dessutom har man satsat mycket politisk prestige på att måla upp bilden av att ett nytt trettiotal är i vardande i Sverige. Utifrån den sitsen är det inte lätt att sätta in de mycket stora polisresurser som skulle behövas i utsatta förorter. Speciellt inte som angreppen kommer komma från ideologiskt närstående grupper vilkas hätskhet man hittills har uppmuntrat.

En rödgrön regering har helt enkelt inte det politiska modet att utsätta sig för de beskyllningar som drabbade Guiliani.