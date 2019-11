Växjö ut ur ekokammaren

Man skall inte låta det bästa bli det godas fiende. Det är en sanning att ha med sig när man hör om planerna inom Växjö kommun och Region Kronoberg, som båda tänker se över sina matinköp.

Kommunen vill utöka definitionen av begreppet närproducerat. Hittills har det inneburit att så mycket som möjligt av maten skall köpas in från producenter inom en radie av femton mil. Det är en bra målsättning som stimulerar lokala producenter. Samtidigt är gränsen mellan svenskproducerad och importerad mat den som verkligen gör skillnad i klimatpåverkan och produktionsvillkor.

Foto: Lena Gunnarsson

Därför vill kommunen just klassa all mat från Sverige som närproducerad. Det lär innebära att vissa saker som för närvarande importeras istället kan köpas från andra delar av landet. Det innebär förstås också ett steg mot en mer jämlik konkurrenssituation för svenska matproducenter, något som i längden är bra för branschen. Kommunalrådet Eva Johansson (C) utesluter inte att det kan serveras renskav i Växjös skolmatsalar.

Region Kronoberg fick i dagarna lovord från intresse- och arbetsgivarorganisationen Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, för sin satsning på ekologiska matinköp. Sedan förra året är man den vårdregion där allra störst andel livsmedel har en ekologisk märkning. Regionstyrelsens ordförande Mikael Johansson (M) svarade på detta med att påpeka med att man är nöjd med att ambitionen givit utdelning men att man nu överväger att se sig om efter andra ambitioner:

”Är just ekologiskt det bästa för den långsiktiga hållbarheten för vår miljö?”

Det är en befogad fråga. SKL har rätt i att ekologiskt märkta varor bidrar till att minska användningen av antibiotika, konstgödsel och kemiska bekämpningsmedel. Det innebär samtidigt att dessa matvaror är mindre effektiva. Till exempel visade en studie från Chalmers tekniska högskola förra året att svenska ekologiskt odlade ärtor har femtio procent större klimatpåverkan än konventionellt odlade. Fördelarna med ekologisk odling måste vägas mot den lägre effektiviteten för att bilden skall bli hel. Ytterligare en faktor som SKL missar är den närproducerade matens roll för klimatnyttan.

Det är skönt att ha kvitton på att verksamheten går åt rätt håll. Både Växjö kommun och Region Kronoberg har högt ställda ambitioner. Viktigare är dock att man har en självständig tanke kring dessa mål och inte gömmer sig bakom vackra siffror. Det ser kanske inte lika bra ut att minska andelen ekologiskt inom regionen eller ändra reglerna för vad som får kallas närproducerat, men det visar på integritet i ett klimatarbete som allt för ofta handlar om yta.

Det är nitton år sedan Växjöbandet The Ark sjöng om ekokammaren för första gången. Uppmaningen om att tänka själv behövs fortfarande och särskilt inom de sidor av klimatarbetet som präglas av kategoriska utsagor och dogmatism.