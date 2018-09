Växjöhärvan och goda intentioner

Foto: Björn Lindgren/TT

Idag inleds huvudförhandlingen i målet med den bulgariska människohandelshärvan som Växjöpolisen tidigare i år nystade upp. Under två års tid har, enligt förundersökningen, ligaledarna skickat hem omkring två miljoner kronor som utnyttjade romer tiggt ihop till dem. Denna härva utgör förvisso ett särdeles grovt exempel, men det var länge sedan någon kunde hävda okunskap om vad en tillåtande attityd till tiggeri leder till.

Den politiska frågan om hur tiggeri skall bemötas är en av flera frågor där den politiska normen - ”åsiktskorridoren”, om man så vill - förändrats de senaste åren. Den som avvek från den förutvarande dogmen om vad man kunde och inte kunde tycka om tiggeri stigmatiserades.

Ett sådant exempel som särskilt går att notera var när den moderata riksdagsledamoten Cecilia Magnusson under valrörelsen 2014 uttryckte sympati för idén om ett tiggeriförbud. Dåvarande moderata justitieministern Beatrice Ask tog snabbt avstånd och konstaterade att det inte var Moderaternas politik. Stefan Löfven, som i det läget var oppositionsledare, kostade på sig att vrida upp volymen. Trots försäkringar om motsatsen rörande den moderata partilinjen gick Löfven stenhårt ut mot Moderaterna, och vevade om ”högerns ideologi” och ett påstått förakt för fattiga.

När Kristdemokraterna något år senare öppnade upp för att via lokala ordningsföreskrifter förbjuda tiggeri ”inom begränsade områden” skrev en partistyrelseledamot att det gjorde ”ända in i själen ont” att det var just hans parti som föreslagit detta.

Det sistnämnda exemplet är talande eftersom det så tydligt visar hur känslostyrd debatten om tiggeri har varit. Rationalitet och faktiska effekter av den förda politiken har inte förmått tränga undan känslodrivna uppfattningar.

Rättegången mot dem som ligger bakom människohandelshärvan i Växjö påvisar också hur gängse uppfattningar om hur man ska hjälpa människor kan utgöra mentala hinder. Växjö stads- och domkyrkoförsamling, som under en längre tid hjälpte flera av tiggarna, var väl medvetna om att de utnyttjades, utan att larma. Även de gängledare som styrde dessa människor välkomnades till in i kyrkans verksamhet.

Det är lätt att förstå, och sympatisera med, den reflex som gör att frivilligorganisationer och kyrkor vill bistå människor som ber om hjälp. Vad som däremot är mer svårsmält är att Svenska kyrkan i Växjö såhär i efterhand inte vill tillstå några brister. Med tanke på att deras verksamhet faktiskt var en del i att möjliggöra människohandel, vore ett uns av självkritik onekligen klädsamt.

Det finns ingen anledning att betvivla de goda intentionerna från församlingen i Växjö eller de politiker som med brösttoner misstänkliggjort de som tidigare framfört idén om ett tiggeriförbud. Men politik likväl som frivilligorganisationers arbete måste i grunden bedömas utifrån dess effekter snarare än dess intentioner.

Såväl Moderaterna som Socialdemokraterna har visat sig vara beredda att överge tidigare uppfattningar i frågan om tiggeri. Även om Socialdemokraterna ännu inte landat i den moderata slutsatsen om ett nationellt tiggeriförbud.

Vi får hoppas att den verklighet som dagens huvudförhandling är en del av kan bidra till att övertyga de partier som tillsammans med Moderaterna nu står i begrepp att gripa regeringsmakten. Och att Moderaterna står på sig i förhandlingar.