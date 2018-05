Inget vatten för de äldre på Ramadan cup

Ramadan cup spelas i år igen i Lessebo. Varmt väder men inget vatten, det är verkligheten för seniorerna som spelar på fredagen.

Foto: Karl-Magnus Lundvall

Ramadan cup har arrangerats under ramadan i Lessebo sedan 2010 och 2018 blir inget undantag. Till helgen ska tre olika tävlingsgrupper spela om pokalerna vid Bikupan. På fredag spelar seniorerna, på lördag ungdomar under elva år och på söndag ungdomar under 15 år.

Men att spela fotboll under den månadslånga fastan, är inget som skrämmer arrangören Sayidomar Nor, 18.

– Vi har fastat i snart en vecka nu och det är inget problem, säger han.

De fyra lagen som deltar i seniorturneringen är från Emmaboda, Alvesta, Kalmar och Lessebo. Ingen av spelarna får dricka vatten före, under eller efter matchen.

–Vi är vana, säger Sayidomar Nor.

Foto: Lena Gunnarsson

På ungdomssidan slipper man fastan och får gärna dricka vatten. Barn under 15 år fastar inte. Alla som vill vara med och spela på lördag och söndag är välkomna, enligt Sayidomar Nor som arrangerar turneringen via föreningen Somali youth power.

– Pojkar och flickor är välkomna och sen delar vi upp lag, säger han till Smålandsposten.