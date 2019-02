Många olyckor på grund av snöfallet

Det hala och snömoddiga väglaget bidrog till att flera olyckor inträffade i de östra och nordliga delarna av länet under torsdagen.

Foto: Carl Carlert

Torsdagen den 21 februari var en olycksdrabbad dag. Flera trafikolyckor rapporterades in till SOS alarm. Klockan sex på morgonen fick larmcentralen ett larm om en trafikolycka på väg 25, öster om Hovmantorp. En personbil hade kolliderat med en buss. Ett tiotal personer var inblandade i olyckan. Ingen person i bussen skadades men föraren av personbilen blev allvarligt skadad. Han blev till en början inlagd på lasarettet i Växjö för sina skador, men fick sedan föras med brådskande ambulanstransport till Lunds Universitetssjukhus. Vid klockan fem på eftermiddagen meddelade Magnus Aspengård vid universitetssjukhuset att mannens tillstånd fortfarande var allvarligt, men inte livshotande.

Flera olyckor inträffade senare under dagen. En lastbil körde av vägen på väg 31 söder om Lindshammar, en förare körde i diket på väg 930 mellan Lenhovda och Älghult, tre personer åkte av vägen i en personbil på riksväg 37 utanför Åseda och en lastbil körde i diket söder om Lenhovda. Samtliga olyckor inträffade i Uppvidinge kommun. En personbil voltade ner i diket i Fagerhult, mellan Lessebo och Kosta och en person körde in i en mur i Eke, strax söder om Braås i Växjö kommun. Ingen person skadades allvarligt i samband med olyckorna som inträffade senare under dagen.