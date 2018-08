SD vill se gratisresor för alla barn under vardagar

Christoffer Petersson (SD) vill se över möjligheterna till gratis busskort för barn och ungdomar under hela året.

Det finns många ungdomar i Lessebo kommun som inte har möjlighet att få skjuts till sina fritidsaktiviteter. En del har inte heller råd att köpa ett buss- eller tågkort. Detta medför konsekvenser, anser Christoffer Petersson från Sverigedemokraterna i Lessebo kommun. Han har motionerat om gratis resekort till alla barn- och ungdomar som är inskrivna vid grundskolan eller gymnasiekolan i kommunen.

– De som vill träna någon aktivitet som kanske finns i Växjö ska kunna göra det. Föräldrar har olika förutsättningar, de jobbar natt eller alla möjliga tider och har inte alltid möjlighet att köra ungarna hur som helst. Då tycker vi att det här är väldigt bra, säger Christoffer Petersson.

Foto: Arkiv

Christoffer Petersson vill att kommunen ser över alternativen till gratis resekort liknande det sommarkort som Region Kronoberg satsade på under sommaren. Då fick cirka 14 000 barn och ungdomar i hela länet från årskurs sex till nio och årskurs ett och två på gymnasieskolorna resa gratis under hela sommaren. Regeringen och riksdagen hade klubbat igenom ett statligt stöd på 350 miljoner kronor per år. Pengarna ska användas under 2019 och 2020.

Förslaget är att resekortet ska gälla under vardagarna från klockan 14.00, så att barnen går i skolan under dagen. Lovdagar och studiedagar ska räknas som helger. Christoffer Petersson anser att de unga får mindre valmöjligheter till fritidsaktiviteter eftersom de är låsta till vad kommunen har att erbjuda. Han menar också att det kan leda till ökad segregation och orättvisa eftersom alla unga inte har samma förutsättningar.

Vad kostnaden beräknas landa på har han inte kollat upp.

– Det hade man kunnat göra om man hade ringt till länstrafiken men jag har inte exakt hur många ungdomar det rör sig om och kan inte heller förhandla priset. Det får jag låta tjänstemännen kolla på, säger Christoffer Petersson.