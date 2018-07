SMHI: Lite regn i sikte kring Kosta

Styrkorna som kämpar mot skogsbranden i Kosta ser inte ut att få någon inledande hjälp från ovan, enligt SMHI.

Det är inget regn i sikte under fredagen och inledningen av lördagen.

Just nu kämpar räddningstjänsten med att släcka den skogsbrand som bröt ut i Kosta, Lessebo kommun, under fredagseftermiddagen. Någon naturlig hjälp i form av regn är dock inte att vänta den närmaste tiden, enligt SMHI:s prognos.

Både fredagskvällen och inledningen av lördagen väntas bli torra, förklarar Sofia Söderberg, meteorolog på SMHI. Kanske att det kan förekomma någon lokal skur. Senare under lördagseftermiddagen och kvällen är chansen större för skurar. Men då är risken att det även förekommer åska.

– Och det är inte speciellt bra, säger Sofia Söderberg.

– Under söndagen kan det vara lite fler lokala och mer kraftiga skurar. Tyvärr kan det följa åska också då. Förhoppningsvis blir det kraftiga skurar utan blixtnedslag. Men det är svårt att säga. Det kan vara stor lokal variation, fortsätter hon.

När det gäller vinden ska det blåsa runt fem meter per sekund, och uppåt tio i byarna, under fredagskvällen. Under natten mot lördagen ska det blåsa lite mindre, för att sedan blåsa upp igen under lördagen, enligt Sofia Söderberg.