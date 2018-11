Två män prejade in i kvinnas bil

Männen körde in i sidan på kvinnans bil och avvek sedan från platsen. Polisen kunde sedan stoppa bilen i Kosta.

Under natten till onsdagen ringde en skärrad kvinna in till polisen. Hennes bil hade blivit skadad när en annan bil hade kört in i sidan på hennes bil. Förarna till bilen hade sedan avvikit. Detta skriver polisen på sin Facebooksida.

Poliserna började leta efter den aktuella bilen och kunde senare på natten stoppa föraren i Kosta. Fordonet kontrollerades och två män, båda i 45-års åldern rapporterades för drograttfylleri, narkotikabrott, grov olovlig körning samt vårdslöshet i trafik och smitning från olycksplats. Enligt polisen kan fler brottsmisstankar tillkomma eftersom det ska genomföras fler utredningsåtgärder under dagen. Polisen beslagtog de båda männens bil.