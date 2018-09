Välgörenhetsallsång gjorde succé - 10 000 kronor till Världens Barn

Allsångskvällen Sånger i gropen gjorde succé och fördubblade resultatet från föregående år.

10 051 kronor går oavkortat till Världens Barn.

Under onsdagen vecka 34 var det återigen dags för Allsång i gropen som nu har anordnats fyra gånger i rad. Hanz Henriksson och Paul Boman ledde allsångskvällen som anordnas i den så kallade ”gropen” vid Storgatan 89 i Hovmantorp. Under 2017 års upplaga samlades cirka 5 000 kronor in. I år fördubblades den siffran.

– I år fick vi in 10 051 kronor på bara en timme. Då får man tacka alla givare och sponsorer. Det var kanon, säger Kerstin Carlsson.

Det var Kerstin Carlsson, aktiv på Röda Korset i Hovmantorp, som tog initiativet för att starta allsångskvällen för fyra år sedan.

Enligt Carlsson var det cirka 250 personer som tillsammans hjälpte till att bidra till välgörenheten.