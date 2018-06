Magnus och Mimmie längtar till lugnet i Bredvik

Magnus och Mimmie Sköld längtar bort från hyreslägenheten inne i stan och har under flera år funderat på olika bostadsalternativ i Växjö. Från början var tanken att köpa tomt och bygga en egen villa, men när de hörde talas om Kärnhems nya kvarter i Bredvik kom de snabbt på andra tankar.

- Det var faktiskt min mamma som hade sett en annons från Kärnhem i tidningen och tipsade oss. När vi tittade närmare på kvarteret kände vi ganska snabbt att det passade oss. Det kändes spännande att bo i en helt ny stadsdel som dessutom hade ett väldigt bra läge nära sjön, naturen och handelsområdet, säger Magnus.

Nyckelfärdig bostad

Efter en kort tids funderande var paret säkra, självklart skulle de ha en bostad i den nya stadsdelen. De bestämde sig för ett radhus med hörntomt i närhet av parkeringsplatsen. Magnus var snabb med att kontakta mäklaren på försäljningsdagen.

- Vi var den tredje familjen som köpte bostad i kvarteret och vi hade turen att få precis det huset vi hade tittat på från början. Det kändes jättekul att äntligen ha köpt en bostad!

Paret, som tidigare funderat på att bygga egen villa, kände en stor lättnad efter köpet. Kärnhems nyproducerade radhus levereras nyckelfärdiga och har samtidigt många av de fördelar som kännetecknar en egen villa.

- Det känns skönt att det är vi som blir först att bo i huset, det kommer verkligen kännas som vårt hem. Det är bra att allt är nytt och fungerande, eftersom som vi inte alls är några renoveringspersoner, säger Mimmie.

- Jag tycker speciellt det är skönt att man får en färdig trädgård. När vi funderade på att bygga hus kunde vi snabbt konstatera att det skulle bli väldigt svårt och dyrt att anlägga en trädgård själva. Nu är allt sådant redan klart när vi flyttar in, säger Magnus.

Personlig insida

Paret gjorde sin bostadsaffär under förra våren och har nu haft mycket tid att planera och fundera på sin nya bostad. En uppskattad händelse under väntetiden var Kärnhems designkväll, då alla blivande grannar fick träffas och göra sina personliga designval.

- Vi var överens om nästan alla våra val. Det var kul att man på designwebben virtuellt kunde se bostaden när man gjorde valen. En grej som vi verkligen uppskattade var att man kunde välja olika kakel i de båda badrummen, säger Mimmie.

I november går äntligen flyttlasset. Paret är väl förberedda och har redan bra koll på hur huset ska möbleras. Mycket möbler kan plockas med från det tidigare boendet, men självklart blir det även en hel del nytt. Magnus och Mimmie är väldigt nöjda med husets planlösning som skiljer sig en del från andra liknande bostäder de tidigare tittat på.

- Jag gillar att huset inte har så öppen planlösning utan att det är lite mer uppdelat. Det känns som att alla möbler kommer att få en naturlig plats. Sen har vi valt att ha allrum på övervåningen istället för ett extra sovrum, så vi kan se på varsin tv på kvällarna om vi vill, skrattar Mimmie.

Visningshus

Paret är väldigt nyfikna på det nya området och kan knappt vänta med att få flytta in. Under våren har det blivit många turer ut till Bredvik för att se hur den nya stadsdelen växer fram. Sakta men säkert börjar kvarteret ta form och nyligen stod Kärnhems första visningshus klart. Självklart var paret på plats för att spana in bostaden. Under sommaren anordnas fler öppna visningar i Bredvik, för den som är nyfiken.

I Kärnhems första etapp, Brf Solbacken finns i skrivande stund fyra bostäder kvar. I etapp två, Brf Grönskan, finns över hälften av bostäderna kvar till försäljning. De tio första som köper en bostad i Brf Grönskan bjuds dessutom på fri månadsavgift under det första året. Mer information om Bredvik och de båda kvarteren finns på Kärnhems hemsida.