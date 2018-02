Tobias skapar trygghet i ditt livs största affär

Oavsett om du ska sälja eller köpa så dyker det garanterat upp massor av frågor inför en bostadsaffär. Vad är bostaden värd? Hur fungerar ett lånelöfte? Vad ska du tänka på inför en visning? Och så vidare. Tobias är inne på sitt trettonde år som fastighetsförmedlare i Växjö och har stött på de flesta frågeställningar du kan tänka dig.

– Mitt jobb handlar om att möta människor och hjälpa dem. Det är stora beslut de ska fatta, så självklart är det viktigt för mig att ha koll på marknaden för att kunna leda dem rätt, säger han.

Inte minst lokalkännedomen är avgörande och den har Tobias byggt upp sedan barnsben. Uppvuxen på Teleborg och numera boende i villa på Öster med familjen – frun Hanna och två döttrar 7 och 9 år.

– Jag tycker Växjö är en bra stad i sin storlek. Bomarknaden är inte så tuff här ännu som den har blivit i större städer. Men vi växer ju, med ökad inflyttning och universitet och näringsliv som drar. Den utvecklingen måste vi såklart anpassa oss till.

Kollegorna beskriver honom som glädjespridaren på jobbet. En roll han gärna tar på sig.

– Haha, ja jag är energisk. Det får inte bli för tråkigt, då drar jag gärna ur hörlurarna och skruvar upp volymen så att resten av kontoret får sig en dos av mitt diskodunk.

Tobias hämtar mycket av sin energi just i musiken, vilket inte är så konstigt för en gammal DJ, även om han lagt den karriären på hyllan sedan länge. Under ungdomsåren spelade han flitigt runtom om i Växjö och Småland. Och så sent som i början av 00-talet tog DJ-andet honom hela vägen till spelningar i Thailand innan han sadlade om till mäklare och landade hemma i Växjö igen.

– För mig handlar inte musik om att varva ned, jag lyssnar för att komma igång. Det finns faktiskt en likhet mellan att vara mäklare och DJ. Man hjälper människor. De har önskemål och jag försöker göra dem glada, säger Tobias.

