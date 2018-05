Avicii-låtar laddades upp illegalt

Två låtar av Avicii ska ha laddats upp på Spotify utan tillstånd, skriver Aftonbladet.

Låtarna laddades upp som en EP och dök upp på Aviciis profil på streamingtjänsten under lördagen. Den ena, "I'll be gone" gästas av Kent-sångaren Joakim Berg. Den andra är en låt som tidigare släppts med Dan Reynolds.

"Detta är låtar som för länge sedan vid något tillfälle har varit en del av Aviciis liveset. Mer än så vet jag inte", skriver Aviciis presstalesperson Ebba Lindqvist i ett sms till TT.

Spotify plockade bort EP:n från Aviciis profil och senare även från själva streamingtjänsten.

"Vi laddar dagligen upp runt 30 000 låtar på Spotify. Vi jobbar proaktivt med att gå igenom musik, men om vi blir notifierade om felaktigheter på plattformen så granskar vi ärendet och tar vid behov ned material", skriver pressansvarig Sofie Grant i ett mejl till TT.