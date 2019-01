Inget pris till Göransson vid Golden Globe

Fakta

Bästa dramafilm: "Black Panther", "Blackkklansman", "Bohemian rhapsody", "If Beale Street could talk", "A star is born"

Bästa komedi/musikalfilm: "Vice", "Crazy rich asians", "The favourite", "Green book", "Mary Poppins kommer tillbaka"

Bästa kvinnliga skådespelare drama: Lady Gaga - "A star is born", Nicole Kidman - "Destroyer", Melissa McCarthy - "Can you ever forgive me", Rosamund Pike - "A private war", Glenn Close - "The wife"

Bästa manliga skådespelare drama: Bradley Cooper - "A star is born", Willem Dafoe "Vid evighetens port", Lucas Hedges - "Boy erased", Rami Malek - "Bohemian Rhapsody", John David Washington - "Blackkklansman"