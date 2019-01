Nu blev det åka av

Fakta

Citat: ”Äntligen kommer ni ner lite grann på jorden”. Fredrik Lindström efter att lagen på första musikfrågan för första gången under kvällen svarar fel.

Långskott: Gunnar Bolins gissning på låten ur ”The Blues Brothers”: ”Great song I am flying down the avenue”. (Rätt svar var ”Soulman”)

Sågning: Johar Bendjellouls omdöme om Ulf Löfströms Ludde-böcker: ”Otroligt repetitiva böcker. De är väldigt tråkiga att läsa.”

Åthutning: Kristian Luuks uppläxning av Johar Bendjellouls efter sågningen: ”JOHAR! Nu räcker det!”

Lugg: Josefin Johanssons. Utan konkurrens.