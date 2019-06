46-åring frias från terrorförberedelser

Fakta: Detta har hänt

TT

Vid fyratiden på morgonen en aprildag 2018 slog nationella insatsstyrkan in dörren till en lägenhet i Akalla i Stockholm. Tillslag gjordes även i jämtländska Strömsund.

Tre män – 46, 39 och 30 år gamla – anhölls misstänkta för att ha planerat ett terrorattentat i Sverige. De skulle också ha skickat pengar till terrorgruppen IS, enligt utredarna. Under utredningens gång tillkom misstankar mot ytterligare tre män som misstänktes ha skickat pengar till IS.

I december 2018 kom åtalet mot männen. Alla sex åtalades för brott mot "lagen om straff för finansiering av särskilt allvarlig brottslighet i vissa fall". De tre som först greps åtalades även för förberedelse till terroristbrott.

Endast 46-åringen dömdes av Solna tingsrätt för förberedelse. Han och tre av de andra dömdes också för terrorfinansiering.

Svea hovrätt friar mannen från förberedelse. Han och två andra män döms däremot för terrorfinansiering.

Fem av männen är uzbekiska medborgare. Den sjätte, 39-åringen som misstänks för förberedelse, kommer från Kirgizistan.