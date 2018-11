Bakslag i världen – mässlingsfallen ökar

Foto: Leo Correa

Väpnade konflikter, men framförallt vaccinmotstånd, gör att mässlingsfallen ökar kraftigt i världen, enligt en ny rapport.

– Det är en fruktansvärd känsla, säger huvudrapportförfattaren James Goodson till TT.

Massvaccinering mot virussjukdomen mässlingen har sedan 2000 räddat 21 miljoner liv i världen, enligt rapporten som gjorts av världshälsoorganisationen WHO och den amerikanska folkhälsomyndigheten CDC, Centers for Disease Control and Prevention.

Men under 2017 märktes ett kraftigt trendbrott, där antalet smittade ökade med mer än 30 procent, vilket ledde till 110 000 dödsfall, enligt rapporten.

– Vi har inte haft något sådant här bakslag på årlig basis tidigare, säger James Goodson, global mässlingsexpert vid CDC.

Varför de nya epidemierna utbrutit har olika förklaringar.

– Vi ser att där det råder väpnade konflikter och vaccinationspersonal har svårt att nå ut till befolkningen, ser vi pågående och utbredda utbrott. Det rör sig om Kongo-Kinshasa, Nigeria, Pakistan, Afghanistan och Jemen. Det gör att det finns en reservoar av virus som fortsätter att leva vidare och sprids till grannländer.

På andra platser, som Europa, Nord- och Sydamerika, är det snarare vaccinskepsis som gör att mässlingfallen ökar. Fruktansvärt, tycker Goodson.

– Man ser på många håll ett skifte bort från vetenskapen. Som forskare är det ibland förvånande, men vi gör allt vi kan för att bekämpa missuppfattningarna, och uppmanar osäkra föräldrar att prata med vårdpersonal.

– Miljoner doser av vaccinet ges årligen. Så vi vet att det är ett väldigt säkert vaccin. Vårdgivare bör uppmuntras att påminna mödrar om att mässlingen är en allvarlig sjukdom som kan leda till allvarliga komplikationer – lunginflammation och hjärninflammation – och till och med dödsfall, säger han.

Smittade kan också drabbas av diarré och uttorkning, öroninfektioner och blindhet. Barn och unga som är undernärda och har svaga immunsystem är extra känsliga, enligt WHO.

Den enda regionen som går mot strömmen är Västra stillahavsregionen, där bland annat östasiatiska länder ingår.

– Där ser vi en rekordlåg siffra i nya mässlingsfall för 2017. Det är positivt och det beror till stor del på Kina som tagit på sig att utrota mässlingen och ansträngt sig för att tillgängliggöra mässlingsvaccinet till alla barn, säger James Goodson.

Mässlingen är en utrotningsbar sjukdom, på samma sätt som smittkoppor. Och försvinner mässlingen försvinner röda hund på köpet, då vaccinet mot mässling är ett kombinationsvaccin.

– Men det har varit en kamp att få de resurser för att nå utrotningsmålet, säger Goodson.

Rutinmässig vaccinering av småbarn, massvaccinationskampanjer, och övervakning är viktiga ben i kampen mot sjukdomen.

– Att upptäcka mässlingen tidigt är viktigt för att snabbt sätta in insatser med vaccinationer i områden med utbrott. Om du inte har högkvalitativ mässlingövervakning blir det svårt att svara tillräckligt snabbt på utbrotten.

Goodson tycker däremot inte att obligatorisk vaccinering nödvändigtvis är en bra idé.

– Det är viktigt att respektera folks fria val. Men jag tycker att lagar som kontrollerar om man är vaccinerad för att få börja skolan är bra, och det var en av de viktigaste strategierna i USA som ledde till att vi så småningom utrotade mässlingen i USA. Vi hade vårt sista (interna) fall år 2000, säger han.