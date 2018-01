Brott: Gick på E4:an – bet polis i benet vid omhändertagande

En 25-årig man omhändertogs när han gick utmed motorvägen utanför Hamneda. I polisbilen gick sedan allt överstyr och mannen bet en polisman och försökte komma över ett tjänstevapen.

Polispatrullen som uppmärksammades på den 25-årige mannens vandring utmed motorvägen stannade på fredagseftermiddagen för att kontrollera honom och upptäckte då att han var märkbart påverkad av någonting.

– Men det är sedan när man gör ett omhändertagande enligt LOB som det går fruktansvärt snett och han blir väldigt våldsam, säger Magnus Lautin, jourhavande förundersökningsledare vid polisen i Kristianstad.

I tumultet som uppstår runt polisbilen, inne i bilen och senare i arresten på polisstationen i Ljungby ska 25-åringen ha varit så våldsam att han nu misstänks för en rad brott.

Försök till grov misshandel, våld mot tjänsteman, förgripelse mot tjänsteman och våldsamt motstånd.

– Han biter en av polismännen rätt rejält i benet, spottar på dom under hela resan in till Ljungby, försöker komma åt ett av tjänstevapnen som sitter i hölstret hos en i patrullen och så fortsätter det in i arresten. Det blir så besvärligt att vi skickar upp en patrull här ifrån Kristianstad och hämtar ner honom hit, säger Magnus Lautin.

Mannen är då gripen men kan inte höras förrän sent under fredagskvällen i Kristianstad och anhålls då av jouråklagare.

Någon förklaring till det häftigt uppblossade våldet har inte polisen fått ännu.