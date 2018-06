Detta hände medan du sov

Foto: Johan Nilsson/TT

Det har varit en natt utan större polisiära händelser i Kronobergs och Kalmars län. Det torra, varma vädret har dock gjort inneburit att räddningstjänsten fått rycka ut på gräsbränder, en av dem så sent som 05.32 i Mönsterås. Det rör sig om gräs som fattat eld vid en jaktstuga som tillhör den lokala jaktskytteklubben.

Sverige

04.26 larmades räddningstjänsten om att en person kört av vägen och in i ett träd på väg 811 nära Genarp i Lund. Bilen och gräset närmast trädet fattade eld och räddningstjänsten fick plocka ut personen ur bilen eftersom han inte kunnat ta sig ut själv. Föraren är nu körd till sjukhus för vård. Polisen betecknar det inträffade som en allvarlig olycka, men mannens tillstånd är inte känt.

Skogsbranden utanför Sala är inte under kontroll, trots stora insatser både från luften och på marken. Fyra helikoptrar har återupptagit vattenbombningarna. De återupptog vattenbombningarna i soluppgången, skriver Aftonbladet. Att kalla in utländskt brandflyg, som 2014, är inte aktuellt just nu.

Helikoptrarnas vattentunnor rymmer mellan en och fem kubikmeter vatten, beroende på modell.

– Det är en hel del vatten. En stor brandbil rymmer tre kubik, säger Johan Winsnes, ledningsbefäl på Storstockholms räddningscentral, till Aftonbladet.

Släckningsarbetet var på grund av mörker tvunget göra ett uppehåll under natten. Efter nattens arbete har brandområdets storlek minskat till 1,5 gånger 1,5 kilometer, skriver Aftonbladet. (TT)

Världen

Både Nederländerna och Italien missade VM-spel på bekostnad av Sverige. På måndagen möttes de i en landskamp och de fick dela på poängen. Båda nationerna har påbörjat nya lagbyggen inför kval till EM och nystartade Uefa Nations League.

Nathan Akes sena kvitteringsmål för Nederländerna innebar 1–1 efter att Valenciaanfallaren Simone Zaza gett Italien ledningen tidigare. Direkt efter Zazas mål fick Domenico Criscito ett rött kort, och Nederländerna lyckades till slut dra nytta av det numerära övertaget. (TT)