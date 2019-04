En tusenlapp mindre till kvinnliga ingenjörer

Foto: Fredrik Sandberg/TT

Nyutexaminerade kvinnliga ingenjörer får nästan 1 100 kronor lägre ingångslön än de lika färska manliga kollegerna. Facket varnar för utvecklingen.

Löneskillnaderna mellan könen utjämnades under en period, men under 2017 började männens ingångslöner att dra i väg igen. Under förra året växte gapet och är nu 1 097 kronor, rapporterar Ny Teknik.

-Vi ser väldigt allvarligt på situationen och upplever den här skillnaden som obegriplig. I det här läget när man är utexaminerad utan erfarenhet ska gapet inte vara så här stort. Vi förespråkar individuell lönesättning, men det ska naturligtvis inte vara någon skillnad mellan män och kvinnor när förutsättningarna är lika, säger Camilla Frankelius, förhandlingschef på Sveriges ingenjörer, till tidningen.

Frankelius vill framför allt lyfta arbetsgivarnas ansvar för att se till att lönenivån är mer jämställd. Hon varnar också för att ingångslönen lägger ribban för kvinnors framtida löneutveckling: risken finns att skillnaderna kvarstår.

Lönestatistiken bygger på en undersökning bland Sveriges ingenjörers drygt 70 000 yrkesverksamma medlemmar. Den av facket rekommenderade ingångslönen för civilingenjörer är i år 34 500 kronor i månaden och för högskoleingenjörer 32 600 kronor.