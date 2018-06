Erdogan går mot valvinst

Den sittande presidenten Recep Tayyip Erdogan ser ut att vinna det turkiska presidentvalet. Han har över 53 procent av rösterna när drygt 87 procent har räknats. Enligt oppositionen har fusk förekommit i president- och parlamentsvalet. Cirka 56 miljoner människor har registrerat sig för att rösta i valet.

Cirka 56 miljoner människor har registrerat sig för att rösta i valet.Med 87,3 procent av rösterna i presidentvalet räknade leder Erdogan med 53,6 procent av rösterna. Huvudmotståndaren Muharrem Ince får 30,2 procent, medan den prokurdiske HDP-kandidaten Selahattin Demirtas hamnar på tredje plats med 7,5 procent, rapporterar CNN Türk.Valdeltagandet uppges vara 87 procent.

AKP:s talesperson Mahir Ünal har meddelat på Twitter att Erdogan nu förbereder ett tal inför folket.Presidentens parti AKP får med drygt 84 procent av rösterna i parlamentsvalet räknade 43,3 procents väljarstöd. Partiets allianspartner, det nationalistiska Nationella handlingspartiet (MHP), får 11,4 procent av rösterna.Oppositionella Republikanska folkpartiet (CHP) är näst största parti med 22,1 procents stöd. Prokurdiska HDP har 10,5 procents väljarstöd, medan Meral Akseners parti Iyi ligger strax under tioprocentsspärren.

CHP hävdar att partiföreträdare konstaterat fall av oegentligheter i provinsen Sanilurfa under valprocessen. Partiet anser sig ha bevis för att fler röster upptäckts i en vallokal i staden Suruc än antalet personer som faktiskt röstat där. Och i området Eyyübiye i Sanilurfa hade enligt CHP omkring 100 röster på Erdogans AK-parti levererats till en vallokal innan röstningen hade inletts.Uppgifterna har inte bekräftats från annat håll, och Erdogan tillbakavisar att några allvarliga problem har förekommit.

– Turkiet genomför en demokratisk revolution, sade presidenten när han lade sin röst i valet enligt Reuters.

Ett 60-tal parlamentariker från ett antal OSSE-länder är på plats för att följa valet. En av valobservatörerna är riksdagsledamoten Cecilia Magnusson (M). Hon är i Samsun i norra Turkiet under valdagen.När TT talar med henne på telefon befinner hon sig i en vallokal och övervakar rösträkningen.Under dagen har Cecilia Magnusson besökt ett tiotal vallokaler.

– Det har varit huvudsakligen lugnt. Det är en professionell valorganisation och många som har röstat.Hon berättar att på några få ställen har det varit lite spänt och ifrågasättande.

– De frågar varför vi är där och om vi tror att de är korrupta. Men huvudsakligen har vi blivit väl bemötta, säger Cecilia Magnusson.

Enligt valobservatören Margareta Cederfelt (M) är omvärldens intresse för valet stort - organisationer från hela världen, bland annat Kina, Indien och Kirgizistan, finns på plats. Att det politiska klimatet skiljer sig från Sverige märks inte minst på att de politiska partierna har observatörer inuti vallokalerna, och på polisen som patrullerar utanför.

En delegation med medlemmar från Franska kommunistpartiet greps i Turkiet under valet. Bland de gripna är Christine Prunaud, som sitter i senaten, enligt ett uttalande från partiet."Turkiska myndigeter vill kväva all kritik mot det massiva fusket som är på gång", heter det i uttalandet enligt AFP.

Trots Erdogans dominans i medierna har oppositionen mobiliserat sig i större utsträckning än väntat under huvudmotståndaren Muharrem Ince. Ince samlade minst en miljon anhängare under ett massmöte i Istanbul på lördagen.– Om Erdogan vinner kommer era telefoner att fortsätta avlyssnas, och rädslan kommer att fortsätta härska. Om jag vinner kommer domstolarna att bli självständiga, sade Ince tidigare under dagen.

Den president som går segrande ur striden blir den förste att åtnjuta den utökade makt som tillfördes presidentämbetet efter en kritiserad omröstning i fjol - en reform som enligt kritiker urholkar demokratin och rättsväsendets oberoende och för Turkiet närmare enmansvälde.Om ingen kandidat får över 50 procents stöd går valet vidare till en andra omgång i juli, då de två kandidater som fått flest röster ställs mot vandra.Erdogans Rättvise- och utvecklingspartiet (AKP) har suttit vid makten sedan 2002. Det konservativa islamistiska partiet har varit föremål för häftig internationell kritik men också åtnjutit starkt inhemskt stöd.