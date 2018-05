Fentanyl bakom hundratals dödsfall

Nu faller domen i det uppmärksammade målet där två bröder stått åtalade för åtta fall av vållande till annans död, efter att de via nätet sålt fentanyl till offren.

Här reder TT ut vad fentanyl egentligen är, och varför substansen kan vara så farlig.

Fentanyl är egentligen ett läkemedel som används för smärtlindring, exempelvis vid operationer. Det finns också som plåster, som man sätter på kroppen för att få kontinuerlig smärtlindring, och som tabletter och nässprej.

– Men det här är läkemedlet fentanyl. Det som förekommit ute på marknaden illegalt är andra substanser, som liknar fentanyl och som är tänkta som missbruksmedel, säger Robert Kronstrand, toxikolog på Rättsmedicinalverket.

Fentanyl fungerar på så sätt att det binder till opioidreceptorer i hjärnan, och därmed motverkar att man känner smärta. Men receptorerna kan också påverka vår andning, genom att andningscentrum får signalen att sluta sända impulser till andningsmuskulaturen i kroppen.

– Då kan man få andningsstillestånd och dö på väldigt kort tid. Eller så kan man undan för undan få en försämrad syresättning, för att till slut sluta andas helt, säger Robert Kronstrand.

När man överdoserat exempelvis tabletter finns en möjlighet att göra sig av med substansen genom exempelvis magpumpning. Men en stor fara med fentanylkopiorna är att de oftast tas via nässprej.

– Då kan du inte få bort det om du väl fått in det i kroppen, det är som att injicera något intravenöst. Då måste man få motgift och komma till sjukhus.

Fentanyl är dessutom extremt svårt att dosera, då det är en mycket potent drog. Det gör att koncentrationen på lösningarna kan variera från gång till gång.

– Vi har väl alla varit förkylda och tagit nässprej någon gång. Då kanske man tänker att ”fick jag verkligen någonting?”, och trycker en extra gång. Det är inte så farligt om det är Nezeril, men handlar det om fentanyl är det helt annorlunda.

Fentanylsubstanser har orsakat ett stort antal allvarliga förgiftningar och tagit många människors liv de senaste åren. Statistik från RMV visar att över 130 personer avled förra året efter att ha använt fentanyl eller fentanylanaloger. Siffran har stadigt ökat de senaste åren. 2014 avled exempelvis 62 personer av fentanyl men ingen till följd av fentanylanaloger.

Både ja och nej. Fentanyl är narkotikaklassat, och olika varianter av fentanyler klassas också de efterhand de upptäcks. Men likt andra nätdroger är ett stort problem för myndigheterna att nya preparat hela tiden kommer, då tillverkarna hittar på nya kemiska strukturer som inte omfattas av narkotikalagstiftningen.

Hittills under 2018 har det varit få dödsfall kopplade till fentanylanaloger. Men det såg lite snarlikt ut också under början av förra året, enligt Robert Kronstrand. Då hade olika kopior klassats under slutet av 2016, och dödsfallen kopplade till dem trappades ned. Men sedan dök en ny variant kallad cyklopropylfentanyl upp i juni 2017, som orsakade merparten av dödsfallen det året. Cyklopropylfentanyl är nu narkotikaklassat.

– Det finns en risk att det dyker upp en ny substans igen som är väldigt farlig.

Erika Nekham/TT