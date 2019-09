Försvunnen pojke funnen vid liv

Foto: Johan Nilsson/TT

Den 15-årige pojke som försvann i Haparanda kommun i fredags har hittats vid liv.

Han anträffades strax efter halv fem på tisdagsmorgonen, promenerandes i rask takt längs med Salmisvägen i Haparanda, enligt polisen.

– Det kom in ett tips från allmänheten om att en person som stämde bra in på signalementen på den försvunna pojken hade siktats vid den här vägen. När pojken hittades hade han fart under fötterna och var vid god vigör, men kall, nedkyld och blöt. Han har trots allt varit ute ett tag, säger David Levy, befäl vid polisen i region Nord.

Den 15-årige pojken försvann vid lunchtid i fredags och han har sökts av ett stort pådrag med bland annat helikopter och hundpatrull.

I samband med upphittandet fördes pojken till sjukhus för omhändertagande och kontroll. Hur och varför pojken försvunnit är fortfarande oklart, enligt polisen.

– Det är inte klarlagt ännu. Han är transporterad till sjukhus och resten får vi gå vidare med när han återhämtat sig. Men det råder ingen som helst misstanke om brott i samband med försvinnandet, säger David Levy.