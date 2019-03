Fortsatt förtroende för Swedbanks vd

Foto: Noella Johansson/TT

Swedbanks styrelse har fortsatt förtroendet för vd Birgitte Bonnesen efter att ha tagit del av vad som kallas en statusrapport från Forensic Risk Alliance om misstänkta penningtvättstransaktioner.

"Efter att ha tagit del av statusrapporten från FRA bekräftar Swedbanks styrelse sitt fortsatta förtroende för vd och hennes förmåga att leda och driva bankens arbete för att motverka penningtvätt", skriver Swedbank i ett pressmeddelande.

Vd Birgitte Bonnesen skriver också att hon har beslutat att skapa en specialiserad enhet inom Swedbank för att motarbeta finansiell brottslighet, som kommer att kallas Financial Crime Intelligence.

"Arbetet med att bekämpa finansiell brottslighet är ständigt pågående", skriver Bonnesen.

Rapporterat transaktioner

I en bakgrundsinformation från Swedbank, som presenteras tillsammans med en delvis maskerad kopia på rapporten från FRA, redovisar banken att man under 2017 och 2018 rapporterat in tusentals misstänkta transaktioner (totalt nästan 3 800) till myndigheter i de baltiska länderna – de flesta i Estland.

I Estland rapporterades 777 misstänkta transaktioner 2017 och 950 misstänkta transaktioner 2018. I Lettland var antalet 583 under 2017 och 760 under 2018, medan det i Litauen rörde sig om 120 respektive 584.

Avslutat kundrelationer

Samtidigt har Swedbank avslutat kundrelationen med hundratals utländska bankkunder under de två åren. I Estland handlar det om 427 avslutade relationer 2017 och 114 avslutade relationer 2018. I Lettland är antalet 190 under 2017 och 37 under 2018, medan det i Litauen rör sig om 64 2017 och 54 under 2018.

Rapporten från Forensic Risk Alliance tillkom efter SVT:s Uppdrag gransknings avslöjande att åtminstone 40 miljarder kronor misstänks ha tvättats via ett 50-tal Swedbankkunder.

Kritik har inför rapporten kommit om att den inte presenteras i sin helhet, endast slutsatserna. Dessutom rör utredningen bara de misstänkta affärer som Uppdrag granskning hittade. Flera bedömare anser att Swedbank borde lägga alla kort på bordet.

Utredningen, som genomförts på mycket kort tid av Forensic Risk Alliance, kommer bara en vecka före Swedbanks bolagsstämma.

Swedbanks styrelseordförande, Lars Idermark som också är Södras koncernchef och vd, har fram tills nu varit sparsam med kommentarer.

– Vi har satt till en utredning och jag tyckte att det var lämpligt att avvakta den utredning som bekräftar hur vi jobbar med de här frågorna på ett bra sätt. Det går alltid att förbättra. Det är så det är. Det här är en kamp mot klockan lite och jag tror att både vi som bank, banker överhuvud taget och samhället måste jobba med de här frågorna mycket hårdare för att beivra och ta bort det här. Men det är viktigt att komma såg vad bankens roll är. Det är att upptäcka och anmäla till polisen, säger Lars Idermark i en intervju i Sveriges radio under fredagsmorgonen.

– Det finns säkert förbättringspotential i framtiden men jag känner mig väldigt trygg med den här rapporten. Den ger en bra bas för oss i styrelsen och ledningen, säger han i radiointervjun.

TT/SMP