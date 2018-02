Foto: Johan Nilsson/TT

Misstänkt mordförsök i Emmaboda. Prins Henrik av Danmark har avlidit.

Kalmar län

En skadad man hittades utomhus vid Storgatan i Emmaboda på tisdagskvällen. Polisen larmades klockan 22.58 och åkte till platsen tillsammans med ambulanspersonal. Detta efter att man fått samtal om att en man blivit knivskuren.

Mannen, som är i 20-årsåldern, togs om hand för vård. Polisen uppger att det finns uppgifter om att det varit bråk i området och man har säkrat en trolig brottsplats som spärras av. Man arbetar nu med att ta reda på vad som hänt.

Händelsen rubriceras som försök till mord. Den skadade mannen har förts till sjukhus med ambulans. Sjukvården uppger att mannen är allvarligt skadad och är inlagd för vård.

Sverige

Räddningstjänsten har hittat vad man tror kan vara en människokropp i brandresterna efter en husbrand i Brålanda, norr om Trollhättan, rapporterar P4 Väst.

– Räddningstjänsten upptäckte detta strax före fyra. Vi har spärrat av området för att inte förstöra eventuella bevis och väntar nu på tekniker, säger Tobias Land hos Trollhättepolisen till P4 Väst.

Larmet om brand i flerfamiljshuset kom till räddningstjänsten strax efter klockan 20 i går. Enligt polisen har branden startat mellan andra och tredje våningen och sedan spridit sig uppåt. (TT)

Någonting har exploderat vid en villa i Lund. När polisen kom dit konstaterades det att bland annat fönsterrutor skadats på baksidan av huset. Ingen person har skadats.

Platsen har spärrats av. Det är oklart i nuläget om det handlar om ett brott. Personal från nationella bombskyddet kallades till villan och spårning med hund påbörjades. (TT)

Världen

Danmarks prins Henrik är död. Prinsen gick bort strax före midnatt på Fredensborg slott, 83 år gammal. Vid hans sida fanns drottning Margrethe och parets två söner.

Efter att ha varit sjuk i flera veckor somnade prins Henrik in klockan 23.18 på tisdagskvällen, meddelar det danska kungahuset. Han lades in på Rigshospitalet den 28 januari efter att ha insjuknat under ett besök i Egypten. Prinsen hade en godartad tumör i vänstra lungan. (TT)

En norrman som följt med till OS i Sydkorea i en stöttande funktion för en av de norska OS-idrottarna greps natten till tisdagen för skadegörelse. Det meddelar den norska OS-truppen i ett pressmeddelande.

Mannen var berusad vid händelsen och fick tillbringa natten hos polisen. Han har gått med på att betala för skadorna han har orsakat.

– Det här är ett disciplinärt brott som är oförenligt med att tillhöra den norska OS-truppen. Personen är därför tagen ur tjänst. Norrmannen kommer att skickas hem så fort ärendet är avklarat med koreansk polis, säger Tore Øvrebø, chef för Olympiatoppen. (TT)

Tre arrestvakter i USA har åtalats efter att en gripen man avlidit på grund av uttorkning i Milwaukee i delstaten Wisconsin.

Terrill Thomas avled på ett "tortyrliknande sätt" och bönade och bad efter vatten, säger hans advokat. Thomas, som gripits efter en skottlossning, gick ner 15 kilo efter att vakterna vägrat honom vatten i en vecka då han ansågs för högljudd.

Nästan två år efter Thomas död i april 2016 riskerar nu vakterna fleråriga fängelsestraff för att medvetet ha struntat i hur det gick för mannen. (TT)