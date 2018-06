Man försökte hugga bekant med knivliknande föremål i Älmhult och en gripen för mordförsök i Upplands Väsby.

Kronoberg

Under nattens greps en man i Älmhult efter att ha försökt hugga en bekant med ett knivliknade föremål.

Vad som föranledde händelsen vill polisen inte gå in på. Händelsen ska ha inträffat sent under tisdagskvällen och mannen, som är i 20-årsålden, kunde gripas i en bostad under natten.

Han är misstänkt för försök till grov misshandel och kommer att höras under dagen. Målsäganden ådrog sig inga skador i samband med händelsen.

Kalmar län

Polisen meddelar att det har varit en lugn natt i Kalmar län.

Sverige

En man har gripits för försök till mord i Upplands Väsby, meddelar polisen.

En skadad man har förts till sjukhus efter händelsen, som ska ha skett utomhus i södra Upplands Väsby, men i övrigt är informationen knapphändig.

– Vi har en målsägare som har skador i en hand, med andra ord kan vi väl konstatera att det inte är livshotande, säger Pontus Sandulf, vakthavande befäl.

– Men vad som föregått det där och som gör att man bedömer det som försök till mord kan jag inte svara på. (TT)

En kvinna i Västervik kan ha lurat Försäkringskassan på miljonbelopp.

Hon tros från 2012 fram till i dag, genom att lämna felaktiga uppgifter, ha fått ut stora summor i assistansersättning, skriver Västerviks-Tidningen.

Försäkringskassan har redan utrett ärendet, med resultatet att hon ska betala tillbaka pengarna. Och nu utreder även polisen saken, för att fastställa om kvinnan ska ställas inför rätta. (TT)

I dag fattar riksdagen beslut om att göra FN:s barnkonvention till lag. Men åsikterna går isär om det gör någon nytta.

Lagrådet har avstyrkt förslaget, med argument som att konventionen är otydlig och inte går att använda i enskilda fall. Barnombudsman Anna Karin Hildingson Boqvist är dock positiv.

– Det kommer att utvecklas rättspraxis på området och det kommer att bidra till att man ser barn som rättighetsbärare på ett tydligare sätt. (TT)

Världen

USA:s president Donald Trump har sysslat med storpolitik den senaste tiden. Men han har även tagit sig tid att ta del av det som Robert De Niro sade på Tonygalan i New York i helgen, där skådespelaren viftade med sina knutna nävar och sade "fuck Trump" (fan ta Trump).

"Robert De Niro, en person med väldig låg IQ, har fått för många slag mot huvudet av riktiga boxare på film. Jag tittade på honom i går kväll och tror verkligen att han är groggy", twittrar Trump.

De Niro fick efter kommentaren från scen ta emot stående ovationer på galan, teaterns motsvarighet till Oscarsgalan. Tv-kanalen CBS, som direktsände med fördröjning, maskerade svordomen med pipljud. (TT)

Saudiskstödda regeringsstyrkor har inlett en militäroperation mot al-Hudaydah i Jemen, rapporterar den saudiska tv-kanalen al-Arabiya.

På tisdagen meddelade den saudiskledda alliansen att tidsfristen löpt ut för invånarna att lämna hamnstaden, som är landets viktigaste plats för mottagande av hjälpsändningar.

FN-chefen António Guterres har gjort intensiva försök att förhindra ett stort slag om al-Hudaydah. Tusentals liv är i fara enligt FN. (TT)

Japan reagerar nu på USA:s president Donald Trumps besked om att gemensamma militärövningar USA–Sydkorea ska stoppas.

Försvarsminister Itsunori Onodera säger att USA:s närvaro i Sydkorea och övningarna är "avgörande" för säkerheten i regionen. Han vill att USA och Sydkorea diskuterar frågan med Japan.

Japan kommer att fortsätta med gemensamma militärövningar med USA och med planerna på att stärka sitt försvar mot eventuella angrepp från Nordkorea. (TT)