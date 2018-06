Här är nattens händelser - Lokalt och i omvärlden

Foto: Johan Nilsson/TT

En verkstadslokal brann under natten ner till grunden och en man i Växjö är anhållen misstänkt för misshandel. Här följer nattens händelser.

Småland

En verkstadslokal i Herråkra, mellan Växjö och Lenhovda, brann under natten ner till grunden. Lokalen liggrr nära skogen och till en början fanns en spridningsrisk. Ingen person ska ha skadats och polisen misstänker inget brott.

En man i 35-årsåldern greps under natten i Växjö misstänkt för att ha misshandlat sin partner. Det ska röra sig både om brott som begåtts under onsdagen, men även tidigare. Polisen hämtade in mannen efter att åklagare anhållit mannen i dennes frånvaro. Mannen nekar till brott.

Sverige

Patienter som inte får sin medicin, inte serveras frukost och som tvingas vänta länge på en vårdplats. Södersjukhuset i Stockholm får av Ivo skarp kritik för brister, och riskerar vite om en miljon kronor.

– Det är klart att det är allvarligt, säger Göran Stiernstedt, styrelseordförande för Södersjukhuset.

Bristerna gäller patienter som befinner sig mellan akuten och den slutna vården. Åtgärder ska ha vidtagits senast den 20 november. (TT)

En man som attackerat en flicka i Enköping har anhållits för misshandel och grovt olaga hot, meddelar polisen.

Flickan, som beskrivs som i lågstadieåldern, behövde inte sjukhusvård efter händelsen på onsdagen. Tillkallad polis såg ändå angreppet som så grovt att en förundersökning om försök till mord inleddes.

Mannen ska också ha betett sig hotfullt mot andra i bostadsområdet i Enköping, innan polisen efter en stund kunde gripa honom. (TT)

Världen

Ett år efter brandkatastrofen i Grenfell Tower i London, där över 70 människor omkom, har byggnaden nu tänts upp i ett grönt ljus. Tolv andra byggnader runt om i västra London, och Downing Street, ljussätts också i grönt, rapporterar BBC.

En tyst minut hålls i Storbritannien på torsdagen för att hedra offren.

Ett år efter branden är 52 hushåll fortfarande i tillfälliga boenden, enligt myndigheterna. (TT)

I Colombia har 16 medlemmar i en utbrytargrupp från den tidigare gerillarörelsen Farc dödats i en militärinsats vid gränsen mot Venezuela, enligt landets myndigheter. En högt uppsatt befälhavare i rebellgruppen uppges vara en av de döda.

Enligt militären har rebellerna tidigare angripit ett sjukhus, oljeledningar och säkerhetsstyrkor i området.

"VI kommer inte att sänka garden inför dessa brottslingar", skriver president Juan Manuel Santos på Twitter om händelsen.

Militärinsatsen genomfördes i departementet Arauca i nordöstra Colombia.

Juan Manuel Santos undertecknade 2016 ett fredsavtal med vänstergerillan Farc, som därefter ombildats till ett politiskt parti. Men omkring 1 200 medlemmar i den väpnade rebellgruppen vägrade att lägga ned sina vapen och har fortsatt strida mot regeringen i delar av Colombia. (TT)

I USA andas tusentals människor ut sedan en hisnande historia om en tvättbjörn som klättrat upp på en skyskrapa fått ett lyckligt slut.

Tusentals Twitteranvändare följde dramat där tvättbjörnen sakta tog sig upp på fasaden av UBS Plaza-skrapan i Saint Paul, Minnesota.

Journalister och människor som befann sig i byggnaden lade upp bilder och uppdateringar om hur djuret – som syftande på en radiokanal i området snabbt döptes till #MPRraccoon – tog sig uppför fasaden våning för våning i sann Spindelmannen-anda. En lokal tv-kanal sände live. Djuret stannade på flera fönsterbleck på vägen upp och tog sig till och med några tupplurar.

Mitt i natten nådde den taket och kunde fångas in av viltvårdspersonal. Den fick mat och släpptes senare ut bland träden i en förort, enligt en video som lagts ut av viltvårdare. (TT)