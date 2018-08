Foto: Johan Nilsson/TT

Väktare nerslagen i butik i Lindsdal. Misstänkt farligt föremål i Oskarshamn var ofarlig mina från andra världskriget.

Kalmar län

En väktare slogs ner i en butik i Lindsdal på tisdagskvällen. Polis sökte med med hund i området och en person har gripits.

Det var när två män tillsammans var inne i butiken på tisdagskvällen som väktaren, en man, ska ha sett att i alla fall den ene tog varor som han inte betalade för. När väktaren konfronterade männen ska det ha blivit bråk, uppger polisen, och den ene av dem ska då ha slagit ned väktaren varpå männen stack från platsen.

Väktaren, som är i 45-årsåldern, fördes till Länssjukhuset i Kalmar med ambulans. Polisen larmades klockan 21.36. Man sökte i området, bland annat med hundpatrull, och förhörde vittnen.

Polisen har en övervakningsfilm där männen finns med samt signalement på gärningsmännen att arbeta med i utredningen.

– Vi har ingen frihetsberövad. Men vi har bra uppgifter från vittnen, sade Stephan Söderholm, presstalesperson vid polisen i region syd, klockan 23.15.

På natten till onsdagen uppger Catarina Brandt, jourförundersökningsledare vid polisen i Kalmar, dock att en person gripits. Brottsrubriceringarna är rån och våld mot tjänsteman.

Det misstänkt farliga föremål, som föranledde att en plats i Havslättsområdet i Oskarshamn spärrades av på tisdagen, undersöktes av polisens bombgrupp under kvällen och natten.

– Man har konstaterat att det är en amerikansk mina från andra världskriget. Det var en blindgångare fylld med betong, så det var inget farligt, säger Catarina Brandt, jourförundersökningsledare vid polisen i Kalmar.

Kronoberg

En personbil och en älg ska ha kolliderat på riksväg 23 norr om Älmhult på natten till onsdagen.

Larmet om olyckan kom strax efter klockan 01.30. Räddningstjänst, polis och ambulans åkte till platsen.

En person fick föras till sjukhus, enligt SOS Alarms händelseinformation. Bilen behövde bärgas och jägare kontaktades.

Det var stor påverkan på framkomligheten efter olyckan, enligt Trafikverket som satte prognosen för när arbetet skulle vara färdigt till klockan 04.15.

Sverige

Strax efter midnatt kom larm om en villabrand i Falsterbo. Två personer har förts till sjukhus med ambulans, enligt polisen.

SOS Alarm fick uppgift om händelsen vid Magnus Hökares gränd klockan 00.08. När räddningstjänsten kom fram stod lågor ut genom ett fönster och det var mycket rök på gatan, enligt SOS Alarms händelseinformation. Det var vid klockan 00.15.

Personalen påbörjade släckning med pulversläckare och rökdykare skickades in. Vid klockan 00.30 ska själva ha branden ha varit släckt, men det var fortfarande rökigt.

Två ambulanser var på plats vid branden och två personer har förts till sjukhus för kontroll, uppger polisen. Dessutom ska två hundar ha räddats. enligt SOS.

Polisen har ingen misstanke om brott i samband med branden. Branden ska ha startat bakom en frys, enligt polisen.

Två personer har förts till sjukhus efter att ha andats in rök när en lägenhet började brinna på Kungsholmen mitt i centrala Stockholm under tidig morgon. Branden startade på en balkong och spred sig snabbt vidare in i lägenheten.

– Jag vet inte vad som fick det att börja brinna, det får den tekniska utredningen visa, säger Tobias Åkesson, ledningsbefäl vid Storstockholms brandförsvar.

Larmet inkom till räddningstjänsten vid 04.30-tiden och en halvtimme senare hade branden blivit släckt. Vid 06-tiden kunde boende i övriga lägenheter i huset återvända tillbaka till sina hem. (TT)

Världen

Två personer har omkommit i en krasch med ett ultralätt flygplan i Nordnorge.

– De omkomna är två män bosatta i Nordland i 30- och 50-årsåldern, säger Fred Leirvik vid polisen.

Planet rapporterades saknat klockan 22.12 på tisdagskvällen. Det hade varit ute sedan morgonen för att övervaka renar i området. Polisen vill inte uttala sig om orsak till olyckan, men räddningstjänsten misstänker att de kan ha flugit på låg höjd då de letade efter renar. (TT)

USA kommer att strypa bidraget till FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter.

– Inga goda nyheter, säger den tillträdande högkommissarien, Chiles förre president Michelle Bachelet, under ett Sverigebesök.

Det var president Donald Trumps nationelle säkerhetsrådgivare John Bolton som häromdagen meddelade att bidraget till den Genèvebaserade högkommissarien ska upphöra. USA ska räkna ut hur mycket av dess årliga FN-budget som går till högkommissarien samt till FN:s människorättsråd och minska bidraget med den summan, säger Bolton i en intervju med nyhetsbyrån AP som bland annat återges av tidningen The New York Times. (TT)

Ett kraftigt jordskalv med magnituden 7 har inträffat nära Nya Kaledonien i västra Stilla havet, uppger Pacific Tsunami Warning Center.

Skalvet inträffade på en mils djup cirka 37 mil öster om den franskkontrollerade ögruppens huvudstad Nouméa.

Ingen tsunamivarning har utfärdats. (TT)