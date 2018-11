Här är nattens händelser - lokalt och i omvärlden

Foto: Johan Nilsson/TT

Det har varit en lugn natt i såväl Kalmar som Kronobergs län, enligt polisen.

SVERIGE

Fem personer är förda med ambulans till sjukhus efter att ett bråk bröt ut vid en restaurang i Märsta utanför Stockholm.

En person är troligen skottskadad och de övriga har skärskador, men ingen av dem är livshotande skadad, uppger polisen på sin hemsida.

Polis larmades till platsen vid 23.40 på tisdagskvällen efter uppgifter om skottlossning vid restaurangen.

Det är oklart hur pass allvarliga skadorna är, men en förundersökning om mord har inletts och patruller letar nu efter fler eventuellt skadade i omgivningen.

Två personer är gripna misstänkta för inblandning i bråket och förhör kommer hållas med dem och de skadade så fort det är möjligt, uppger polisen. (TT)

Sökandet efter den tolvårige pojke med downs syndrom som försvann i Falkenberg vid 17-tiden på tisdagen har fortsatt under natten. Under morgonen sätts ytterligare resurser in i sökandet.

– Det kommer att trappas upp under morgontimmarna när vi får mer resurser och hjälp av militär, säger Göran Carlbom, vakthavande befäl vid polisregion Väst, tidigt på morgonen.

Pojken var klädd i en klarblå jacka med luva och svarta skor med reflex vid försvinnandet. Han har blont hår som går till öronen och är cirka 140 centimeter lång med smal kroppsbyggnad.

Den som vet var pojken är eller har andra uppgifter uppmanas att höra av sig till polisen. (TT)

VÄRLDEN

I det amerikanska mellanårsvalet så ser president Trumps parti Republikanerna ut att behålla majoriteten i senaten, enligt CNN:s prognos.

Demokraterna vinner dock makten i representanthuset, enligt Fox News prognos. Det gör det svårare för Trump att få igenom sin politik.

Valet har beskrivits som ett ödesval för president Donald Trump – trots att han själv inte står på en enda valsedel.

Det är det första nationella valet sedan den kontroversielle presidenten tillträdde, och ses därför också som en försmak om vartåt landet rör sig inför presidentvalet 2020.

Samtliga 435 ledamöter i representanthuset väljs, liksom en dryg tredjedel – 35 – av senatorerna. (TT)

En advokatfirma som representerar 240 000 människor som drabbades när en gruvdamm kollapsade i Brasilien 2015 stämmer gruvföretaget BHP Billiton, skriver The Guardian.

Katastrofen vid Samarco-dammen orsakade 19 människors död och ledde till en av de värsta miljökatastroferna i landets historia.

Gruvföretaget stäms på fem miljarder pund å de 240 000 människor som bedöms ha drabbats vägnar, samt för 24 regionala regeringar och 11 000 företag. (TT)

Minst 16 nigerianska soldater saknas efter strider mot den extrema islamiströrelsen Boko Haram i staden Kukawa i de nordöstra delarna av landet.

En marknad och en militärbas attackerades av beväpnade män som kom i flera fordon. Soldaterna retirerade ut ur basen och är sedan dess försvunna.

Inga officiella uppgifter om skadade eller dödade finns, men en lokal milisgrupp uppger att en civilist dödats i korselden och bekräftar att 16 soldater saknas. (TT)