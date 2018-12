Foto: Johan Nilsson/TT

Stopp på riksväg 30 efter lastbilsolycka.

Kronoberg

På natten till tisdagen inträffade en singelolycka med lastbil på riksväg 30 öster om Moheda.

SOS Alarm fick uppgift om olyckan i södergående riktning klockan 03.09. En lastbil ska ha hamnat i diket.

– Den ligger helt på sidan. Men det är inga allvarliga personskador och inga läckage. Vi kan misstänka att det är lite halt med tanke på temperaturerna, säger Joakim Karlsson, räddningschef i beredskap vid Värends räddningstjänst.

Enligt uppgift till polisen ska föraren ha väjt för två älgar som kommit upp på vägen.

Räddningstjänst samt två ambulanser åkte till platsen, men ambulanspersonalen kunde åka hemåt igen utan att ta med sig någon person, enligt SOS Alarms händelseinformation.

Det är begränsad framkomlighet vid olycksplatsen, enligt Trafikverket som inledningsvis satte prognosen för när arbetet skulle vara avslutat till klockan 04.45.

– Trafiken passerar förbi lite lugnt, men det är inte något stopp, sade Karlsson klockan 04.

Men senare meddelade Trafikverket att det är stopp i båda riktningarna och att vägen kan öppnas igen först klockan 12. Då beräknas lastbilen vara tömd på last och bärgad. Trafiken leds om på väg 126 via Moheda under tiden.

Sverige

En person har skjutits i benet i stadsdelen Tensta i Stockholm. Polisen fick larmet vid 22.30 på måndagskvällen.

– Han är anträffad i en lägenhet, den skadade, säger Sara Rosvall, vakthavande befäl vid polisen i Stockholm.

Några personer togs in till förhör i samband med händelsen, men ingen är gripen.

Brottet rubriceras som grov misshandel. (TT)

En kvinna i 70-årsåldern har omkommit i en trafikolycka i Krokom i Jämtland, skriver polisen på sin hemsida.

En personbil och en lastbil var inblandade i olyckan som inträffade vid 23.30-tiden. Personbilens förare är förd till sjukhus, och polisen har ingen uppgift om skadeläget.

Lastbilsföraren uppges ha klarat sig utan fysiska skador.

Polisen har bärgat personbilen och kommer att utreda olyckan. (TT)

Världen

Svenska "Gräns" lyckades inte ta sig vidare i nomineringskampen för bästa icke engelskspråkiga film till Oscarsgalan.

Däremot finns danska "Den skyldige" med bland de nio filmer som fortfarande har chansen.

Inför nomineringarna släpper filmakademin i Los Angeles shortlists, en sorts förnomineringar, i vissa kategorier. I år har det varit mycket spekulationer om att den omtalade "Gräns" skulle vara en stark kandidat, men den föll alltså inte tillräckligt många akademimedlemmar i smaken, enligt listorna som lagts ut på Oscars sajt.

Det nordiska hoppet står därmed till "Den skyldige", som i och för sig har både svensk regi och huvudroll, i form av Gustav Möller och Jakob Cedergren.

Överhuvudtaget var det tunt med europeiska filmer i år, förutom Danmark platsar bara tyska "Werk ohne Autor" och polska "Zimna wojna" bland de nio förnominerade.

Oscarsgalan äger rum i slutet av februari. (TT)

Nyzeeländarna kommer att folkomrösta om huruvida det ska bli lagligt att använda cannabis i landet.

– Den (folkomröstningen) kommer att hållas i samband med de allmänna valen 2020, säger landets justitieminister Andrew Little.

Jacinda Arderns regering arbetar redan för att legalisera medicinsk användning av cannabis, och ett lagförslag behandlas av parlamentet.

Enligt en opinionsundersökning förra året är 65 procent av nyzeeländarna för att helt tillåta användandet av drogen.

Den konservativa oppositionsledaren Simon Bridges säger att han kommer att rösta mot legalisering och anklagade regeringen för att försöka ta väljarnas uppmärksamhet från frågor som ekonomin och de stigande levnadskostnaderna.

– Regeringen vill distrahera från kärnfrågorna, säger han. (TT)