Foto: Johan Nilsson/TT

Spaning efter yxman i Oskarshamn.

Poliser i Jönköping till sjukhus efter bråk vid fordonskontroll.

Ung man misstänkt för våld mot tjänsteman i Växjö.

Småland

Polisen sökte efter en person i Oskarshamn på måndagskvällen efter att en man boende i centrum ska ha fått en obehaglig överraskning.

– Vi fick in samtal från en person som berättade att en namngiven gärningsman slagit sig in i hans hem med en yxa, han ska ha slagit in bakfönstret, säger Evelina Olsson, presstalesperson vid polisen i region syd.

Det var vid klockan 18.14 på måndagskvällen som polisen larmades. En anmälan om grovt olaga hot, skadegörelse samt grovt hemfridsbrott har upprättats. Den misstänkte mannen försvann från platsen.

– Vi skickade dit en polispatrull och sökte av området och har även hundpatrull ute, men vi anträffar tyvärr inte den här personen, säger Olsson.

De två männen ska vara bekanta med varandra, enligt polisen, och vara i 30-årsåldern.

– Det är nog bara en tidsfråga innan vi får tag på honom, säger Evelina Olsson.

På natten till tisdagen är ingen person gripen i fallet. Mannen i bostaden ska inte ha skadats fysiskt.

Två poliser i Jönköping fördes sent på måndagskvällen till sjukhus efter ett slagsmål i samband med en trafikkontroll.

– Det var ett fordonsstopp där föraren blev aggressiv och slagsmål utbröt på platsen. Flera knytnävsslag utdelades och två kollegor fördes till sjukhus för kontroll, säger Mariana Persson vid polisen region Öst.

Ingen av poliserna är allvarligt skadad. En person är gripen, misstänkt för grov misshandel. (TT)

En man i 20-årsåldern omhändertogs för fylleri på ett uteställe i centrala Växjö vid 23.30-tiden. Han ska då ha bråkat med ordningsvakterna och misstänks för våld mot tjänsteman. Ingen av vakterna ska ha skadats fysiskt.

Sverige

Räddningstjänst, ambulans och polis kallades till en fullt utvecklad villabrand i Björkhagen strax norr om Ängelholm på måndagskvällen. En kvinna i 80-årsåldern befann sig i bostaden när branden bröt ut och vårdas nu på sjukhus.

– Enligt Region Skåne ska hon ha livshotande skador, säger Evelina Olsson, presstalesperson vid polisen.

Polisen har spärrat av platsen och ska utreda vad det var som startade branden.

– Man får göra en teknisk undersökning när villan har slocknat och svalnat av men det kan dröja ett till två dygn, säger Evelina Olsson. (TT)

Världen

Han moderniserade ämbetet, men efter 30 år är det i dag dags för Japans 85-årige kejsare Akihito att kliva ned från tronen. Han blir den första kejsaren i landet att abdikera på nästan 200 år.

Akihitos giftermål 1959 med Michiko Shoda innebar att han blev förste kejsare att gifta sig med en person utan adlig börd. Paret har arbetat för att föra den kejserliga familjen närmare folket.

Akihitos son, kronprins Naruhito, tar över tronen den 1 maj. (TT)

Sudanesisk militär har under måndagen försökt upplösa den sittstrejk som i tre veckor pågått utanför landets arméhögkvarter i huvudstaden Khartoum, uppger de strejkandes ledare.

Militären ha tagit bort barrikader byggda av demonstranterna, men inte gått in i gruppen strejkande.

Tusentals demonstranter har deltagit i sittstrejken, som inleddes i början av april som en protest mot presidenten Omar al-Bashir. Sedan att al-Bashir avsatts den 11 april kräver demonstranterna att det styrande militärrådet ska lämna över makten till civila makthavare. Militärrådet säger å sin sida att de tänker sitta kvar under en tvåårig övergångsperiod. (TT)

Ännu ett offer för vad som beskrivs som Cyperns första seriemördare har hittats i en resväska på botten av en konstgjord sjö vid en nedlagd gruva.

En 35-årig grekcypriotisk före detta yrkesmilitär har erkänt allt som allt sju mord – på fem utländska kvinnor och två barn. Offren anmäldes försvunna under en nästan tre år lång period, men det var först när turister såg kvarlevorna av en kvinna i ett vattenfyllt gruvschakt som mordutredningar tog fart. Kort därpå greps 35-åringen.

Flera av kvinnorna kom från Filippinerna och ska ha träffat den misstänkte mördaren på dejtingsidor på nätet.

Ett omfattande sökarbete pågår i vattenhålen vid gruvan, strax sydväst om huvudstaden Nicosia.

– Efter en lång och ihärdig insats och många svårigheter drogs en resväska ur sjön. Den innehöll en kvinnas kropp och ett cementblock, säger polischefen Neophytos Shailos.

Polisen tror att ytterligare två resväskor finns i samma sjö. (TT)