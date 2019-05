Foto: Johan Nilsson/TT

Två trafikolyckor i Kronoberg på torsdagskvällen. Drograttfylleri i Älmhult.

Kronoberg

Två bilar var vid 22-tiden på torsdagskvällen inblandade i en olycka på riksväg 23 vid Åsedas norra infart i Uppvidinge kommun.

Mycket skräp ska ha hamnat på vägbanan. Ingen person har skadats fysiskt, enligt polisen. Och SOS Alarms händelseinformation bekräftar att ingen förts till sjukhus med ambulans.

– Däremot har parterna inte varit överens och det har varit bråk, som jag förstår det mest verbalt, säger Rickard Lundqvist, presstalesperson vid polisen i region syd.

Den ena bilföraren ska inte ha iakttagit väjningsplikt, uppger polisen i Växjö senare.

Airbags ska ha löst ut och spolarvätska läckt.

Enligt Trafikverket var det begränsad framkomlighet på platsen en stund efter olyckan.

Strax efter klockan 22 inkom ett larm till SOS om att en personbil åkt av vägen och hamnat i diket, strax utanför Vislanda.

Räddningstjänst och ambulanspersonal skickades dit. Men ingen person fördes till sjukhus, enligt SOS Alarms händelseinformation.

Föraren ska ha väjt för en älg, enligt polisen i Växjö.

Det var begränsad framkomlighet på platsen efter olyckan, enligt Trafikverket.

En bilförare i 40-årsåldern stoppades av polis i Älmhult sent på torsdagskvällen.

Det var vid klockan 23.40 som bilfärden tog slut för mannen. Han misstänks ha kört påverkad av narkotika och ska även ha haft en mindre mängd narkotika på sig, enligt polisen.

Sverige

En explosion inträffade vid en restaurang vid Lilla torg i Malmö under natten.

– Två personer är gripna, misstänkta för grov allmänfarlig ödeläggelse, men de är inte hörda ännu, säger Jerker Olsson, inre befäl vid polisen i Malmö, till SVT Nyheter Skåne.

Polis och räddningstjänst larmades klockan 01.49. Polisen spärrade av området och nationella bombskyddet undersökte platsen under natten, uppger TT:s fotograf på plats.

Ett flertal fönsterrutor till såväl den aktuella restaurangen som omkringliggande lokaler har gått sönder, men någon brand har inte utbrutit. Inga personskador har rapporterats. Räddningstjänsten hade vid 03.00-tiden inte fått tillgång till platsen.

– Vi tolkar det som att polisen inte har behov av oss, säger Mattias Sköld, inre befäl vid räddningstjänsten Syd, till TT.

Samma lokal utsattes för ett brandattentat i slutet av april. (TT)

Ett företag i Arlandastad utsattes under natten till fredag för en så kallad "smash and grab"-kupp. Någon eller några personer körde in en hjullastare i ett logistikföretag och kom över en okänd mängd varor.

Polisen fick larmet klockan 01.59 och rubricerar ärendet som grov stöld.

– Vi har spärrat av för teknisk undersökning, säger Fredrik Andersson, vakthavande befäl vid Stockholmspolisen.

Ingen är gripen för stölden, polisen har under natten sökt efter misstänkta förövare, men har avslutat letandet.

– Vi håller på och avvecklar just nu, säger Fredrik Andersson vid 04-tiden. (TT)

Världen

En japansk man har dömts till två års fängelse för att ha försökt smuggla ut en stor mängd smådjur ur Ecuador.

När mannen greps på flygplatsen i Quito i mars hittades 248 spindlar, kackerlackor, getingar, bin och fjärliar i hans väskor – en del av dem vid liv. Mannen döms även till böter på cirka 40 000 kronor.

Dessutom tvingas mannen krypa till korset och skriva en offentlig ursäkt som ska publiceras i en av landets dagstidningar.

Ecuador är ett av världens länder med störst biologisk mångfald och illegal handel med vilda djur är, liksom i hela Amazonas-regionen, ett stort problem. (TT)

Mexico City sällar sig de platser i världen där man hoppas kunna minska förekomsten av engångsplast.

Stadens lagstiftande församling har röstat för ett förslag att förbjuda engångsartiklar av plast. Förbudet ska träda i kraft kring årsskiftet 2020-2021 och kommer att gälla exempelvis påsar, sugrör, förpackningar, bestick och kaffemuggar.

Engångsplast som hamnar i världens hav är ett stort miljöproblem och uppskattningsvis hamnar mellan 8 miljoner och 13 miljoner ton plast i haven årligen. (TT)

Tre venezuelanska parlamentsledamöter har sökt skydd på utländska ambassader i Caracas, efter att de fråntagits åtalsimmunitet.

Oppositionsledaren Juan Guaidó kallar regimens agerande för en statskupp och uppmanar till fortsatta protester mot president Nicolás Maduro.

"Jag tackar Italien för välkomnandet", skriver Americo De Grazia på Twitter. Han och Marianella Magallanes är på Italiens ambassad efter att de tidigare i veckan fråntagits sin åtalsimmunitet och riskerar att ställas inför rätta efter att ha stött förra veckans försök att avsätta president Nicolás Maduro.

Oppositionspolitikern Richard Blanco har sökt skydd på Argentinas ambassad. (TT)