Foto: Johan Nilsson/TT

Grovt mopedrattfylleri på Öland. Misshandelsmisstänkta i Kalmar släppta.

Kalmar län

En man i 40-årsåldern stoppades av polis när han körde moped vid Torslunda på Öland på natten till söndagen.

Det var klockan 01 som mopedfärden tog slut. Mannen ska ha haft 2,3 promille alkohol i blodet och misstänks nu för grovt rattfylleri.

– Han är inlagd för tillnyktring, säger Anders Olsson, jourförundersökningsledare vid polisen i Kalmar.

Polisen rapporterar om mycket viltolyckor i Kalmar län på lördagskvällen.

– Men det är inga personskador, säger Evelina Olsson, presstalesperson vid polisen i region syd.

De två män som greps för misshandel vid Baronen i Kalmar på lördagskvällen släpptes på fri fot under natten mot söndagen. De är dock fortfarande misstänkta för brott.

Kronoberg

På natten till söndagen ska en singelolycka med personbil ha skett på E4 mellan Skånes Fagerhult och Markaryd.

Larmet om olyckan i södergående riktning, i höjd med Yxenhult vid länsgränsen, kom klockan 03.51. Räddningstjänst skickades till platsen, men inte ambulans. Bärgare har kallats dit.

Trafikverket meddelade att det var begränsad framkomlighet på platsen. Strax före klockan 06 ska vägen ha varit helt öppen igen.

Sverige

En svårt skadad man som hittades utomhus i Helsingborg under natten har avlidit, skriver Helsingborgs Dagblad.

— Vi fick in larm om att en livlös man anträffats på marken, och blödde. Han var inte kontaktbar och avfördes till sjukhus där han senare avled, säger Kenneth Andersson, vid polisen i Helsingborg, till tidningen.

Mannen, som ännu inte har identifierats, hittades vid tvåtiden på natten och händelsen utreds som mord. (TT)

En person har gripits i Karlskrona misstänkt för ett våldsbrott.

Det uppger polisen tidigt på söndagsmorgonen, men man vill då inte gå ut med fler uppgifter i fallet. Brottsrubriceringen är inte klar.

Världen

Brexitörerna Dominic Raab och Andrea Leadsom ställer sig formellt i kön till att ta över efter Theresa May som ordförande för Konservativa partiet, rapporterar Sky News.

Raab avgick efter fyra månader som brexitminister den 15 november i fjol eftersom han motsatte sig Mays utträdesavtal med EU. Raab skriver i Mail on Sunday att han står för en mer "optimistisk konservativ vision" och ska slåss för ett mer rättvist brexitavtal.

Förre gruppledaren Leadsom lämnade i veckan sin post med motiveringen att hon inte längre trodde på Mays plan att driva igenom brexit. Hon tampades 2016 med May om partiledarposten. Leadsom har ett starkt stöd bland många brexitörer. Hon säger till tidningen The Sunday Times att hon har det som krävs för att leda landet in i en ljusare framtid.

May avgår som partiledare den 7 juni och som premiärminister när hennes efterträdare är utsedd. (TT)

Danmark försöker att tvångsutvisa asylsökande till Sudan, genom att samarbeta med landets militärjunta, rapporterar Politiken.

Till veckan kommer en säkerhetsrådgivare från danska utrikesdepartementet att resa till Sudans huvudstad Khartum för att träffa representanter för landets militärstyre.

Danmark vill utvisa fyra asylsökande som har fått avslag på sina asylansökningar och inledde dialogen med Sudan redan under tiden då Omar al-Bashir satt vid makten. Nu fortsätter samtalen med militärjuntan som tagit över kontrollen av landet, sedan al-Bashir tvingats bort efter månader av protester.

Protesterna pågår fortfarande i Sudan, där militärrådet och representanter för proteströrelsen är oense i hur landet kortsiktigt ska styras. (TT)